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Elena Cârstea a ajuns la Spitalul Floreasca din București, unde a fost internată după ce s-a simțit rău încă de la sosirea pe aeroportul Otopeni. Cântăreața revenise în România pe 12 noiembrie, venind din Statele Unite ale Americii, în principal pentru a-și rezolva niște probleme dentare.

Potrivit Mioarei, o persoană apropiată a artistei, Elena Cârstea a acuzat o stare generală de rău chiar din momentul aterizării. Deși medicii i-au administrat un tratament și i-au recomandat internarea, aceasta a refuzat să meargă la spital în primele două zile. Artista a ajuns acasă, la verișoara Mioarei, însă simptomele au continuat să se agraveze.

Situația nu s-a îmbunătățit, iar apropiații au observat că Elena Cârstea întâmpina dificultăți de respirație. Saturația de oxigen nu a depășit valoarea de 90, chiar și după ce i-a fost închiriat un aparat special pentru utilizare la domiciliu. Din cauza acestor probleme, a fost chemată din nou ambulanța, iar artista a fost transportată la spital.

Mioara a spus că artista nu putea respira, avea tensiune relativ mare, 14-15, și puls foarte mare, plus o stare generală de rău. Apropiata a reușit să intre la ea după o oră.

Familia Elenei Cârstea a fost informată despre incident. Fiica acesteia, Adriana, intenționează să vină în România pentru a o lua pe mama ei înapoi în America, dar acest lucru se va întâmpla doar după ce starea artistei se va stabiliza complet și nu mai prezintă probleme de sănătate. Mioara a confirmat că a vorbit atât cu soțul, cât și cu cele două fiice ale Elenei Cârstea.