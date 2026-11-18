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Teo Costache, cunoscut ca fostă ispită în sezoanele opt și nouă ale emisiunii Insula Iubirii, nu s-a afișat prea mult cu femeile din viața lui. A oficializat relația cu Milena în urmă cu câteva săptămâni, el a fost cel care a făcut primul pas în a se afișa pe internet, însă de atunci nu a mai dat niciun alt detaliu.

Acum, Milena a preluat ștafeta și a publicat în premieră o fotografie cu partenerul ei pe TikTok. Mesajul atașat, inspirat din versurile unei piese celebre, este unul romantic: „My moon, my man! (n.r. Luna mea, bărbatul meu)”.

Interacțiunile cu fanii au fost mixte, exact cum ne așteptăm noi. Unii internauți i-au felicitat cu mesaje precum „Sunteți superbi” sau au observat că „Semănați foarte mult!”. Alții, însă, au fost mai sceptici și au sugerat că tânăra este doar o altă prezență temporară în viața lui Teo, scriind ironic: „Este doar rândul tău!”.

Cu ceva timp înainte de a-și oficializa relația cu Milena, Teo Costache a publicat un mesaj în mediul online. Acesta a spus că, deși are tot ce a visat, nu se simte 100% fericit. Fosta ispită a subliniat faptul că îi lipsea stabilitatea unei familii, afirmând că visul oricărui bărbat care a muncit nu este doar să posede totul, ci să aibă pentru cine să construiască, adică o soție pe care să o iubească și o familie la care să se întoarcă.

Să sperăm că Milena este chiar „cea” care să îi aducă împlinirea asta reală, nu doar un capitol scurt de poveste.