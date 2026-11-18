Vedete

Gheorghe Turda a recunoscut că a avut prieteni care l-au dezamăgit și s-au dovedit a fi dușmani. Interpretul de muzică populară susține că sunt foarte mulți cei care au profitat de ajutorul său, însă a ales să îi ierte pe toți.

Artistul a fost implicat în conflicte mediatizate cu Constantin Enceanu și Saveta Bogdan, iar relația cu fosta parteneră, Nicoleta Voicu, a fost marcată de declarații acide și acuzații. Despre cei care i-au făcut rău, Gheorghe Turda spune că, de regulă, nu le dă replici negative dușmanilor săi, chiar dacă uneori aceștia i-au „ridicat mingea la plasă” pentru a provoca o reacție.

În ceea ce privește regretele, artistul admite că mai are, însă consideră că sănătatea, ambiția și puterea de muncă ajută la depășirea acestora. El citează zicala că cine n-are dușmani n-are valoare.

Pe lângă partea personală, Gheorghe Turda pregătește un proiect special dedicat Cimitirului Vesel de la Săpânța, locul său natal. Acesta va consta dintr-o carte și un film. Artistul a glumit despre acest loc, afirmând că acolo „moartea și-a pierdut sămânța”.

Sincer, e admirabil că a ales calea iertării, dar cine mai are curajul să fie așa de generos în ziua de azi?