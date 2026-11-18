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Carmen Harra a stârnit discuții pe TikTok printr-un videoclip în care vorbește despre ceea ce s-ar putea întâmpla în anul 2027. Clarvăzătoarea a fost directă și a menționat posibilitatea declanșării unui conflict mondial în acel an. Pentru ea, semnele sunt deja prezente, iar avertismentul vine din dorința de a pregăti oamenii pentru ceea ce urmează.

Bombele din America și colapsul sistemelor

În cadrul materialului video, Carmen Harra a adus în atenție un dezastru aerian din America, susținând că acesta a fost cauzat de descoperirea a trei bombe. Aceasta a criticat faptul că „nimeni nu vorbește despre asta și nimeni nu spune adevărul”, considerând că acest incident este, de fapt, un semnal clar pentru un conflict mondial major care ar putea avea loc în 2027.

Clarvăzătoarea a subliniat faptul că nu vrea să sperie publicul, însă insistă pe ideea că vorbește de mult timp despre colapsul sistemelor. Conform opiniei sale, omenirea asistă deja la acest proces de colaps în perioada care urmează, motiv pentru care consideră că este esențial ca oamenii să știe și să se pregătească pentru aceste schimbări.

Turbulențe politice și impactul asupra societății

Pe lângă previziunile pe termen lung, Carmen Harra a oferit detalii și despre perioada actuală. În luna august, în cadrul unei emisiuni numită „Online Story by Cornelia Ionescu”, la care a participat prin apel video, aceasta a vorbit despre turbulențele politice care ar putea avea loc în toamna acestui an. Clarvăzătoarea a mărturisit că simte aceste schimbări, chiar dacă ele nu sunt anticipate sau intuite de ceilalți.

Interesant este că, spre deosebire de scenariul conflictului mondial, Carmen Harra crede că aceste turbulențe politice din toamnă vor aduce beneficii pentru mulți. Ea consideră că vor fi pozitive pentru harta politică a lumii și vor favoriza unitatea necesară între țări și oameni. Mai mult, prezumă că aceste schimbări vor ajuta în special pe cei săraci, care reprezintă majoritatea, ducând către o lume mai echilibrată din punct de vedere mental, emoțional și psihologic.

O lume a emoțiilor negative și tinerii pe antidepresive

Analizând situația socială, Carmen Harra a declarat că suntem afectați din toate punctele de vedere, trăind într-o lume dominată de emoții negative. O problemă care a îngrijorat-o în mod particular este situația tinerilor de astăzi, care, încă din adolescență, sunt puși pe antidepresive. Clarvăzătoarea a recunoscut că nici în cea mai bolnavă imaginație nu credea că societatea va ajunge la acest nivel de lume distructivă.

Totuși, mesajul său nu a fost unul exclusiv pesimist. Carmen Harra a menționat existența unei divinități sau a unei forțe care are puterea de a întoarce omenirea pe drumul bun. Ea crede că acest potențial de îmbunătățire va fi resimțit de oameni în următoarele luni, oferind astfel o notă de speranță în fața colapsului menționat anterior.

Context

Carmen Harra este cunoscută în spațiul public pentru abordarea sinceră față de diversele probleme ale omenirii și pentru faptul că nu ezită să își exprime opinia despre aspectele care ne înconjoară.