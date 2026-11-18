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Prințul Marco a ales să ne arate cum arată luxul în varianta lui, publicând pe rețelele sociale un clip în care apare la volanul unui Brabus personalizat. Mașina are caroseria gri deschis și interiorul crem. Detaliul care fură toate atențiile este plafonul care imită cerul înstelat, vizibil mai ales în cadrele filmate noaptea.

Personalizarea nu se oprește aici, deoarece autovehiculul include detalii asociate unei mărci de bijuterii de lux. Deși prețul exact al exemplarului condus de Marco nu este confirmat, estimările pentru astfel de mașini variază între 200.000 și 550.000 de euro, în funcție de configurația aleasă. Să spunem așa, nu e o mașină pe care să o cumperi „la promoție”.

În timp ce Marco se bucură de jucăria nouă, pe partea de TV lucrurile sunt mult mai tensionate. În cadrul emisiunii Insula Iubirii, concurentul din sezonul 10 urmează să vadă cum a reacționat soția lui, Bianca Ghiurcă, după ce i-au fost arătate secvențele din întâlnirea de 24 de ore cu Gabriella Barbu.

Bianca a izbucnit în plâns și a cerut să plece acasă după ce a aflat că cei doi au întreținut relații intime. Episodul cu reacția Biancăi a fost anunțat pentru ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.