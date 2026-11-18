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Bogdan de la Ploiești și Vanessa au plecat într-o vacanță de lux în Elveția, alegând să stea la un hotel de cinci stele din resortul Burgenstock. Dacă te întrebi cât costă să dormi acolo, pregătește-te: prețurile pornesc de la 7.814 lei pentru o cameră Heritage Lake View Deluxe.

Dacă vrei balcon și vedere la lac, prețul sare la 8.972 lei. Pentru cei care preferă o suită de 42 de metri pătrați, taxa este de 11.230 lei pe noapte. Iar pentru cineva care vrea absolut tot, suită Contemporary Lake View Panorama vine cu un preț de 18.639 lei pentru o singură noapte. Hotelul oferă mic dejun, piscină interioară și exterioară cu vedere la lac și un centru spa.

Artistul a împărtășit cu fanii câteva imagini spectaculoase din vacanță. În paralel cu luxul din Elveția, Bogdan de la Ploiești are și planuri serioase acasă. El și Vanessa sunt într-o relație de un an, locuiesc împreună și situația lor este stabilă, iubita lui cunoscând deja copiii artistului și fiind parte din familie.

Când vine vorba de cererea în căsătorie, cântărețul a fost sincer: vrea să facă asta, dar mai are nevoie de bani pentru inel. "Costă mulți bani (n.r. inelul), că e prea frumoasă fata asta și trebuie să mai strâng, să mai cânt puțin, ca să-i pot da un inel de-ăla...", a declarat acesta la Antena Stars. Artistul a mai adăugat că nu grăbește nimic și se lasă în baza lui Dumnezeu, având doar gânduri pozitive.

Sincer, cu prețurile astea de la hotel, cred că inelul va trebui să aștepte puțin sau Bogdan trebuie să cânte mult mai mult decât credeam.