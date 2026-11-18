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Alex Delea a ales să scoată la iveț câteva detalii mai puțin cunoscute despre viața sa în cadrul emisiunii Furnicuțele. Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii este cel de-al doilea prenume al său, Elizian, un nume extrem de rar.

Totul a început cu faptul că mama sa și-ar fi dorit mult să aibă o fetiță. Familia fusese chiar informată înainte de naștere că bebelușul este fată, așa că părinții aleseră deja numele Eliza. Planurile s-au schimbat brusc când au aflat că nou-născutul este băiat, iar numele Eliza a rămas ca parte din povestea lui, iar cel de-al doilea prenume al său este Elizian.

Pe lângă amintirile din copilărie și perioada adolescenței petrecută în Spania, Alex Delea a vorbit cu Cătălin Măruță și despre regretele sale. Deși a fost mândru de titlul de supraviețuitor, există un lucru pe care îl face cu regret: tatuajele făcute pe piele când era foarte tânăr.

Fostul concurent de la Survivor a mărturisit că le-a făcut la 18 ani și că, dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar mai repeta greșeala. „Îmi pare rău din toată inima mea. Le-aș șterge”, a declarat el, menționând că primul tatuaj a fost data de naștere a mamei sale. În perioada respectivă lucra ca barman și credea că aceste desene nu îl vor deranja niciodată.

Alex a mai adăugat că a fost foarte slăbuț toată viața, dar că ulterior a început să meargă la sală. În prezent, se simte fericit de corpul său, nu neapărat de ceea ce are imprimat pe piele.

Sincer, cine nu a făcut o alegere dubioasă la 18 ani, dar să te tatuezi pe toată viața e deja alt nivel de aventură, nu?