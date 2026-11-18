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Andrei Rotaru a pus pe jar fanii după ce a publicat un videoclip în care apare alături de o tânără misterioasă. Cei doi sunt filmați în timp ce călătoresc cu autobuzul, stând foarte aproape unul de celălalt, iar în imagini fostul concurent de la Insula Iubirii o sărută pe cap pe aceasta.

Gesturile tandre și melodia aleasă au făcut ca toată lumea să intre la bănuieli, însă Andrei nu a oferit nicio confirmare oficială despre o eventuală relație de iubire. Este clar că băiatul trece printr-o etapă de schimbări majore, mai ales că această apariție vine la doar câteva zile după ce a anunțat că pleacă din Brașov.

După despărțirea de Cristina Petre, Andrei s-a mutat înapoi la părinți, unde a încercat să își recapete liniștea. Recent, s-a filmat în fața Bisericii Negre din Brașov, locul unde a ales să se roage pentru a depăși perioada dificilă prin care a trecut.

Acesta a explicat pe rețelele sociale că timpul petrecut alături de familie l-a ajutat, dar că acum este momentul să fie din nou responsabil singur. „Adio, Brașov. Mulțumesc că m-ai făcut bine, mulțumesc mamei mele că a avut grijă de mine și acum pot să plec. Asta este ultima seară când privesc Brașovul (…) Aceleași străzi pe care m-am plimbat (…) Ai fost liniștea de care am avut nevoie, este rândul meu să fiu responsabil singur și să încep o viață nouă”, a transmis Andrei Rotaru pe rețelele sociale.

Rămâne de văzut dacă tânăra din videoclip are vreo legătură cu decizia lui de a pleca de acasă.