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Să zicem că lucrurile nu merg tocmai stralucit pentru Bianca Dan în viața amoroasă. De data aceasta, au apărut informații conform cărora bruneta ar fi fost implicată într-o aventură destul de complicată, fiind amanta unui bărbat însurat. Cel mai șocant detaliu? Acesta ar avea un restaurant în Italia și ar avea deja soție și copil acasă, ceea ce face situația și mai tensionată.

Povestea de amor, care ar fi fost intensă, s-ar fi desfășurat în Brașov, unde cei doi s-ar fi întâlnit de câteva ori pentru momente pasionale. Povestea n-ar fi avut finalul la care visa bruneta, deoarece individul i-ar fi dat cu flit după aceste câteva întâlniri. Sursele din anturajul fostului cuplu susțin că fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a suferit mult din cauza acestui breakup, inima fiindu-i frântă de bărbat.

Contextul despărțirii de Marian Grozavu

Pentru a înțelege cum a ajuns Bianca în această situație, trebuie să ne uităm la istoricul ei recent. Ea și Marian Grozavu au decis să meargă împreună la emisiunea „Insula Iubirii” cu scopul de a-și testa relația. Totuși, experiența din Thailanda nu a fost cea mai reușită pentru ei, deoarece Bianca a picat în ispită și s-a apropiat de Mattia Carnessali. Deși povestea cu ispita nu a mai continuat odată cu întoarcerea în România, bruneta a ales să revină în brațele Marianului.

Cei doi au încercat să își mai dea o șansă după emisiune, dar liniștea a fost efemeră. În final, s-au despărțit definitiv, iar Bianca a început să declare în diverse interviuri că suferă din dragoste și că s-a îndrăgostit de cine nu trebuie. Până acum, ea a refuzat categoric să dezvăluie identitatea bărbatului care i-a pus inima pe jar, existând chiar și speculații că ar fi fost vorba despre pilotul Eduard Vlădescu, însă noile detalii indică spre proprietarul de restaurant din Italia.

Prietena cea mai bună și „pasiunea” comună

Surprizele nu se opresc aici, deoarece se pare că nu doar Bianca are tastele la bărbații cu verigheta pe deget. Informațiile primite indică faptul că și cea mai bună prietenă a Biancăi, Diana, ar fi în aceeași poziție. Diana, care a fost într-o relație cu Jaguarul înainte ca aceasta să se termine, ar merge des alături de Bianca la Brașov.

Mai mult, sursele susțin că Diana ar avea, la rândul ei, o aventură cu un bărbat însurat, iar acesta nu ar fi altul decât propriul ei șef. Dacă aceste informații se confirmă, cele două prietene ar avea în comun nu doar destinația preferată pentru escapade, ci și o preferință riscantă pentru bărbații care sunt deja legați prin căsătorie.

Reacțiile oficiale: negări și indiferență

Când a fost întrebată despre aceste acuzații, Bianca Dan a negat totul cu fermitate. Bruneta a lăsat să se înțeleagă că unul dintre foștii ei parteneri ar încerca să se răzbune pe ea. Conform ei, acesta ar inventa lucruri neadevărate deoarece ea a refuzat să se împace cu el.

„Doamne ferește! Fostul meu a spus așa ceva, pentru că doar el are ceva cu mine, fiindcă nu ne împăcăm, și inventează tot felul de lucruri. Nu este adevărat”, a declarat Bianca, .

Pe de altă parte, Marian Grozavu a ales o abordare mult mai detașată. Atunci când a fost contactat pentru a-și exprima opinia despre viața amoroasă a fostei sale partenere, el a fost clar în ceea ce privește interesul său actual. Marian a declarat că viața Biancăi Dan nu mai este o prioritate pentru el de mult timp, afirmând: „Nu este treaba mea ce face cu viața ei. Să fie problema altuia!”.

Rămâne întrebarea: cine este cu adevărat „fostul” care se răzbună și cât de mult din această poveste este realitate sau doar strategii de război după despărțire?