Romeo Vasiloni trece de la Insula Iubirii la afaceri: vrea să ridice case și să vândă langoși în București

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Romeo Vasiloni a decis să își mute atenția de pe micile ecrane către lumea investițiilor, unde plănuiește să intre cu toată încrederea. Fosta ispită de la Insula Iubirii vrea să își construiască un viitor prosper prin două proiecte complet diferite: imobiliarele și gastronomia, fiind convins de potențialul financiar al acestor domenii.

Planuri de construcție și data magică

Interesul lui Romeo pentru imobiliare nu a apărut din senin, ci a fost alimentat de discuțiile cu un prieten apropiat care activează deja în acest sector. Prietenul său dezvoltă în prezent un ansamblu rezidențial în Pipera, care cuprinde 300 de apartamente. Analizând marjele de profit și potențialul financiar pe care generează astfel de investiții, Romeo a decis că este momentul să și el să facă pasul în acest domeniu.

În ceea ce privește primele proiecte concrete, acesta a început deja demersurile necesare pentru a ridica propriile locuințe. Opțiunile pe care le analizează în prezent sunt construcția a două case separate sau a unui duplex, încercând să determine care este cea mai bună variantă din punct de vedere strategic. Un detaliu interesant este faptul că Romeo a ales o dată cu o semnificație personală pentru demararea lucrărilor: 14-15 martie. Aceasta este ziua lui de naștere, considerând ironic că nu există o modalitate mai bună de a sărbători acest moment decât prin muncă.

Gusturi tradiționale în inima Capitalei

Pe lângă construcții, Romeo are un „proiect de suflet” pe care își dorește să îl finalizeze până la sărbători. Planul este să deschidă în București o langoșerie care să aducă savoarea gastronomiei bănățene și ardelenești, fiind inspirată de modelele de langoșerii din Timișoara. Ideea a apărut din observația sa că în Capitală lipsesc locurile care să păstreze cu adevărat autenticitatea preparatelor tradiționale.

Langoșeria va fi un spațiu cochet, cu dimensiuni reduse, dar axat pe produse extrem de gustoase și accesibile tuturor, inclusiv prin prisma prețurilor. Romeo vrea să pună accent pe rețete autentice, cele pe care le numește „plăcintele bunicii”, pregătite exact așa cum era obiceiul în copilărie, când acestea erau savurate cu poftă pe prispa casei. Scopul său este să readucă la viață acele gusturi care trezesc amintiri și care pot transporta clienții înapoi în copilărie, chiar și pentru câteva clipe.