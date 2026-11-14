Gabriella de la Insula Iubirii și-a topit acidul hialuronic din buze. Iată ce s-a întâmplat

Vedete

Gabriella Barbu a decis să își micșoreze buzele după ce a descoperit că substanța injectată începuse să migreze. Bruneta a împărtășit pe Instagram imagini cu noul aspect și a recunoscut că a fost nevoită să își topească acidul hialuronic pentru a face o pauză scurtă.

„Nu v-am spus, dar mi-am topit acidul din buze pentru că îl aveam migrat”, a scris Gabriella Barbu. Deși acum are buzele mai mici, ispita a dezvăluit că este nerăbdătoare să își mărească din nou buzele în perioada următoare.

Intervenția de topire a acidului nu este singura modificare prin care a trecut Gabriella. Bruneta are mai multe intervenții chirurgicale în zona feței și a corpului. În urmă cu mai mulți ani, și-a făcut liposculptură și lipofilling pentru a-și modifica forma coapselor și a feselor.

Pe lângă procedurile estetice, ispita a atras atenția și prin schimbarea culorii părului, trecând de la blond la brunetă. Gabriella a explicat că acest gest a fost legat de o nouă etapă a vieții sale și de dorința de a lăsa trecutul în urmă, menționând că blondul reprezenta o parte din viața ei pe care a trebuit să o depășească.