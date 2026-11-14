Diana Bart se infiltrează în viața vedetelor: confesiuni și povești de weekend

Vedete

Diana Bart pătrunde în universul invitaților săi în emisiunea „Infiltrați în culise”, unde provoacă vedetele la discuții sincere pentru a descoperi omul din spatele imaginii publice. Show-ul are loc în fiecare weekend, de la ora 17:00.

Sâmbătă, 14 noiembrie, Monica Anghel și Claudia Ghițulescu își deschid sufletul. Cele două artiste vor vorbi despre copilărie, familie, relația cu părinții și valorile care le-au ghidat, împărtășind experiențe care le-au marcat parcursul și amintiri de neuitat.

Tot sâmbătă, 14 noiembrie, Diana Bart stă de vorbă cu Eduard Vlădescu. Ispita de la „Insula Iubirii” dezvăluie cum este viața după experiența televizată, vorbind despre provocările meseriei de pilot, emoțiile trăite la înălțime și lecțiile învățate în plan sentimental.

Duminică, 15 noiembrie, întâlnirile continuă cu Valentin Sanfira, într-o discuție despre viața de acasă și planurile sale de viitor.

În aceeași zi, duminică, 15 noiembrie, Adina Popovici și Mihai Sicoe povestesc despre transformarea lor în părinți. Cei doi vor aborda bucuriile și provocările noului rol, viața de familie și noua dinamică a cuplului lor.

Tot duminică, 15 noiembrie, Marcela Fota vorbește despre schimbările din viața de acasă, proiectele care se apropie de final și momentele petrecute alături de fiul său.

Să vedem dacă vedetele vor fi chiar atât de sincere sau dacă vom avea doar povești „de prezentare”.