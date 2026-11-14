Alexandra Stan a dezvăluit imaginile de la botezul fiicei sale

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Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan Oprea, și-au creștinat fetița, Eva. Evenimentul a avut loc la Constanța, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, însă imaginile au ajuns pe rețelele sociale abia acum, la o lună după ceremonia religioasă.

Cei doi au devenit părinți în vara acestui an. Pe Instagram, Alexandra Stan a comentat faptul că i se pare incredibil cum a trecut deja o lună de când au creștinat-o pe „Evushk”.

Nașii micuței Eva sunt Aylin Cadîr și soțul ei, Traian Paicu. La eveniment au fost prezenți membrii celor două familii, inclusiv părinții și bunica artistei, plus rudele lui Ștefan Oprea.

În ceea ce privește look-ul, artista a mers pe varianta sigură și elegantă, purtând o rochie albă lungă, cu pliuri verticale neregulate și mâneci scurte, largi. Ștefan Oprea s-a coordonat perfect cu partenera sa, alegând tot albul pentru cămașă și pantaloni.

După partea religioasă, petrecerea a continuat într-un local din Constanța, unde totul a fost despre alb — de la decorul cu flori, până la detaliile personalizate. Ce ne-a atras atenția sunt paharele inscripționate cu chipurile celor trei membri ai familiei și panoul foto special creat pentru ocazie.

Sincer, respectăm decizia de a ține lucrurile private până la locul potrivit, dar detaliul cu paharele personalizate e exact tipul de touch care face diferența la un astfel de eveniment. Voi ce ziceți, merită să aștepți o lună să postezi pozele de la botez sau e prea mult timp?