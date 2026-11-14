Lidia Buble, confesii despre iubire după despărțirea de Horațiu Nicolau: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”

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Lidia Buble a ales să vorbească deschis despre viața ei personală și despre concluziile trase după ce relația cu omul de afaceri Horațiu Nicolau a ajuns la final. Deși a evitat până acum declarațiile directe, artista a recunoscut într-o postare pe Instagram că a trecut prin trăiri intense și că nu toate deciziile sale în materie de bărbați au fost cele mai inspirate.

Sinceritatea ei a venit într-un moment de reflecție asupra propriilor experiențe, unde Lidia Buble a menționat că a fost judecată de mulți oameni pentru alegerile făcute, fără ca aceștia să înțeleagă sentimentele reale din spatele acestor decizii. Artista a subliniat faptul că tot ceea ce a simțit a fost real, chiar dacă ulterior a ajuns la concluzia că „poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire”.

O lecție despre iubire și reziliență

În ciuda dezamăgirilor și a momentelor dificile, Lidia Buble are o poziție fermă: nu renunță la ideea de a iubi. Pentru ea, iubirea este cel mai frumos sentiment pe care îl poți trăi, iar sfatul ei este să nu te lași de iubit și, atunci când pui mâna pe iubire, să ții de ea cu dinții.

Artista a spus că a încercat mereu să le povestească fanilor despre trăirile și experiențele ei în cel mai frumos mod posibil, adică prin cântec.

Povestea de amor cu Horațiu Nicolau

Contextul acestei despărțiri este cel al unei relații care a durat aproape cinci ani, începând din 2022. Lidia Buble și Horațiu Nicolau au format un cuplu care a sfidat numeroasele previziuni negative, în special cele legate de diferența de vârstă de 32 de ani dintre cei doi.

Pe parcursul acestei perioade, cei doi au ales să fie extrem de discreți, atât în aparițiile publice, cât și în declarații. După aproape 5 ani de relație, povestea lor s-a încheiat chiar în momentul în care totul părea perfect.

Detaliile din culisele despărțirii

Una dintre cele mai recente apariții ale lor a avut loc în luna martie, când afaceristul și-a răsfățat iubita cu o escapadă „romantică” la shopping. În luna octombrie au fost prezentate culisele despărțirii dintre ei.

După ce s-a aflat de separarea lor, Lidia Buble a fost întrebată despre starea ei, la care a răspuns scurt: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”. Deși a refuzat să comenteze detaliat despre motivele care au dus la acest final, mesajele ei subtile din mediul online au lăsat să se înțeleagă faptul că separarea este definitivă.

Optimismul ei rămâne însă intact: indiferent de câte dezamăgiri a trăit, artista spune că nu se va lăsa niciodată de iubit.