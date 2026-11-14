George Mihai și Andreea Străvoiu ne duc la Borca în noua ediție „ROventura”

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Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 14:45, avem rendez-vous la Kanal D pentru o nouă ediție din „ROventura”. George Mihai și Andreea Străvoiu ne iau cu ei într-o călătorie spre Borca, în județul Neamț, un loc plin de legende și frumuseți naturale.

Planul de atac este clar: gazdele ajung de pe Valea Moldovei pe cea a Bistriței, folosind Drumul Talienilor sau al Vitoriei Lipan. Prima oprire pentru povești este în Pasul Stânișoara, unde vor afla o istorie despre hotare.

Incursiunea continuă pe firul apei spre Borca, care va servi drept tabără de bază. De aici, echipa pleacă spre Masivul Budacu, cel mai înalt vârf din Munții Bistriței, pentru a explora văia Borcutului și Vârful Budacu.

Nu lipsește și partea autentică a călătoriei. George și Andreea vor ajunge la stâna din Cristișor, unde vor vedea cum se păstrează tradiția pastorală. Iar pentru cei care iubesc gastronomia, episodul promite o sesiune de gătit și o lecție deschisă de tradiții culinare locale.

Sincer, sună a escapadă perfectă pentru cineva care vrea să evadze din haosul orașului fără să se ridice de pe canapea. Cine mai are nevoie de planuri complicate când are „ROventura” pe ecran?