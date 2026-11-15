Bogdan de la Ploiești a transformat casa într-un palat de Crăciun

Vedete

Bogdan de la Ploiești a decis să aducă spiritul sărbătorilor în casa sa mult mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva. Artistul și partenera sa, Vanessa, au împodobit locuința astfel încât în fiecare colț să existe câte o decorațiune.

Manelistul a fost generos cu imaginile postate online, arătând atât exteriorul, cât și interiorul casei. Afară au apărut diverse figurine luminoase, iar înăuntru s-a ajuns până la detalierea mobilierului. Masa și scaunele din bucătărie au fost îmbrăcate în catifea vișinie, un detaliu care dă vibe de palat.

Una dintre cele mai interesante idei a fost aplicată pe scările care duc spre etaj: pe fiecare treaptă a fost plasat câte un ren decorativ.

Nu singura artistă din industria manelelor a fost nerăbdătoare anul acesta. Carmen de la Sălciua și-a împodobit bradul cu o zi înainte de publicarea sursei, deși obiceiul ei era să aștepte până la lăsarea Postului. Pomul ei este decorat exclusiv cu globuri de culoare burgundy, în pas cu tendințele actuale.

În ceea ce privește viața personală a lui Bogdan de la Ploiești, acesta a trecut printr-o separare definitivă de Cristina Pucean acum aproximativ un an, după o relație lungă marcată de despărțiri și împăcări. Acum, artistul este într-o relație cu Vanessa.