Corina Caragea a ajuns la MasterChef! „Bucătăria nu a luat foc”

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Corina Caragea a dezvăluit că a fost invitată în platoul MasterChef, unde a concurat pentru o zi în cadrul unei ediții speciale pentru 1 Decembrie. Prezentatoarea știrilor de sport de la Pro TV a împărtășit pe Instagram că i-a plăcut la nebunie experiența, chiar dacă a fost o provocare în adevăratul sens al cuvântului.

Vedeta a făcut echipă cu Matilda Pascal Cojocărița, iar rezultatul a fost un succes incredibil. Corina a glumit pe seama propriilor abilități culinare, precizând că „știam că îmi place și mă super pricep. Să mănânc”. Ea a declarat că farfuria pregătită împreună cu Matilda s-a golit „cu viteza luminii”.

Pe lângă ele, în acest episod vor mai apărea Mirela Oprișor și Ecaterina Ladin, actrițele din serialul Las Fierbinți. Deși nu a oferit detalii despre reacția juraților, Corina a subliniat că atmosfera din platou a fost una de sărbătoare, au dansat și s-au distrat la cote maxime.

În ceea ce privește rezultatul final, prezentatoarea a fost ironică: „Nimeni nu a fost rănit, iar bucătăria nu a luat foc. E deja un câștig”. Deși a experimentat viața de concurent, Corina nu are de gând să schimbe cariera definitiv și se întoarce la pasiunea ei pentru sport.

Reacția chefilor la degustare se va vedea pe 1 Decembrie.