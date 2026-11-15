Mihai Rait a făcut o boacănă la bancomat: a scos banii și a fugit glonț la mașină

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Mihai Rait a avut parte de un moment tensionat în fața unui Mega din București. Actorul a fost observat așteptând, probabil să intre niște bani în cont, înainte de a se repede la bancomat. După ce a scos o sumă consistentă, lucrurile s-au precipitat: Mihai Rait a luat-o la fugă, făcând pași uriași spre mașină, de zici că era cuprins de panică.

Se pare că actorul blocase accesul cuiva cu mașina. Situația s-a rezolvat însă imediat, iar el a plecat grăbit de la locul respectiv.

Deși în serialul Las Fierbinți îl vedem pe Dorel ca fiind „prostul satului” și fratele mai mic al lui Bobiță, în realitate Mihai Rait este un tip super smart, care nu are nimic în comun cu personajul naiv. Asta se vede și la look-ul lui actual, actorul arătând excelent și îngrijit.

Nu e prima dată când actorul are „aventuri” cu mașina, fiind surprins anterior tăind-o pe șinele de tramvai prin zona Băneasa. Se pare că unele obiceiuri din stilul lui Dorel tind să se infiltreze și în viața reală, dar măcar acum s-a rezolvat rapid problema cu blocarea accesului.

Să sperăm că banii scosi de la bancomat sunt pentru planuri de weekend și nu pentru a repara vreo altă boacănă rutieră.