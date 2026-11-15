Florin Prunea se dă la ACT: fostul portar a semnat cu PRO TV și vine în nou pe VOYO

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După ce a participat la Desafio: Aventura, Florin Prunea a semnat cu postul PRO TV. Fostul portar al echipei naționale a României se pregătește să joace într-un nou serial, care poate fi urmărit pe VOYO.

De la poarta la „BCC – Bucharest Central College”

Florin Prunea face parte din distribuția sezonului doi al serialului „BCC – Bucharest Central College”. Producția a primit undă verde pentru o continuare după succesul primului sezon. Lângă fostul sportiv, în rolurile principale mai vedem nume precum Mălina Andreescu, Daniel Nuță și Ana Maria Moldovan.

Echipa de actori este completată prin prezența lui Alex Iezdimir, Doina Nuțeanu, Raluca Aprodu și Tudor Istodor. Producția este una masivă, deoarece în serial vor juca și peste 120 de copii și adolescenți, toți fiind cursanți ai Academiei Buftea.

Strategia pentru Generația Z

Daniel Nuță, care are rolul de producător creativ și executiv al serialului, a explicat faptul că episoadele sunt scurte, fiind gândite special pentru a fi consumate rapid, indiferent de dispozitivul folosit. Acesta a menționat că noul sezon este conceput să fie mai colorat, mai „fun” și să includă mai multă muzică, dar și conflicte mai intense.

Parteneriatul cu VOYO a fost menținut pentru al doilea an consecutiv. Conform lui Daniel Nuță, episoadele de 15 minute sunt optimizate pentru a fi urmărite în diverse contexte: pe telefon, în pauzele de la școală, în metrou, în timpul mesei sau acasă, la televizor, împreună cu familia.

Vlad Ionescu, CEO al Academiei Buftea și producător general, a subliniat că „BCC” este un serial despre Generația Z, creat împreună cu reprezentanți ai acestei generații, pornind de la experiențele reale ale acestora. Totodată, acesta a precizat că serialul nu se adresează doar tinerilor, menționând că aproximativ o treime din spectatorii primului sezon au fost părinți și profesori. Vlad Ionescu a considerat că acest proiect demonstrează capacitatea unei generații judecate adesea pentru timpul petrecut pe telefon de a crea o poveste care să capteze atenția întregii țări.

Calendarul de lansare și alte proiecte

În ceea ce privește accesibilitatea conținutului, primele nouă episoade au devenit disponibile pe data de 13 noiembrie. Restul episodelor vor fi lansate pe data de 27 noiembrie.

Dar nu serialul este singura noutate pentru Florin Prunea. Fostul portar a filmat și pentru alte producții, urmând să apară în sezonul trei al competiției „Fugiți de acasă”, un show realizat de Selly. Această competiție va fi difuzată tot pe platforma VOYO, unde Florin Prunea va face echipă cu Alessandro Caparco.

Să vedem dacă talentul de a apăra poarta se traduce și în talentul de a apăra scena, sau dacă doar îi place să fie în centrul atenției.