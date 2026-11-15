Maria Ilioiu a ieșit la apărarea lui Marcel și Armina: „Rar mi-a fost dat să văd”

Vedete

Maria Ilioiu a urmărit sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii și a fost plăcut surprinsă de atitudinea lui Armina, soția lui Marcel Andrei. Fosta ispită le-a transmis celor doi un mesaj emoționant de felicitare pe Instagram, lăudând-o pe Armina pentru sinceritatea și intensitatea cu care și-a exprimat sentimentele față de partenerul ei în cadrul show-ului.

„Armina, rar mi-a fost dat să văd în această emisiune o femeie care să-și arate atât de sincer, intens și fără rețineri iubirea pentru bărbatul de lângă ea. Pentru asta ai tot respectul meu!”, a scris Maria Ilioiu. Reacția vine în contextul în care cei doi foști concurenți s-au căsătorit religios, publicând imagini de la eveniment pe rețelele de socializare.

Maria Ilioiu, care a fost ispită în sezoanele 2, 3, 4, 5 și 7, a ales să îi ia apărarea cuplului în fața celor care i-au criticat pentru faptul că au părăsit emisiunea repede. Fosta ispită consideră că nu ar fi trebuit să își sacrifice povestea de iubire când sunt convinși de sentimentele dintre ei.

În mesajul său, Maria Ilioiu a apreciat faptul că cei doi au ales să își protejeze căsnicia în momentele delicate, susținând că iubirea nu trebuie demonstrată obligatoriu în fața camerelor. „Poate unii v-au judecat pentru că nu ați dus testul până la capăt, dar eu am văzut lucrurile altfel”, a mai adăugat ea, urându-le o căsnicie plină de fericire, respect și iubire pentru următorii 50 de ani.