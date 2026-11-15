Ramona Olaru trece de la TV la cinema: joacă în prima ei peliculă

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Ramona Olaru joacă în primul său film, o comedie intitulată „Norocos de două ori”, care va ajunge în cinematografe în ianuarie 2027. Ea o va interpreta pe Nina, o femeie de afaceri atrăgătoare și sigură pe ea, care conduce o companie de securitate.

Pentru Ramona, acest rol vine într-un moment de evoluție personală și profesională. Ea se consideră acum mai calculată și mai sigură pe feminitatea sa față de începuturile sale din București. Ambiția și determinarea sunt trăsăturile comune între ea și personajul Nina, vedeta afirmând că pe ea nu o oprește nimic atunci când își propune ceva.

Ca să fie pregătită pentru cerințele rolului, asistenta TV a urmat și cursuri de actorie. Din experiența sa, filmările au fost mult mai relaxante decât munca în televiziune, unde activează de peste șapte ani. Diferența majoră este faptul că la film nu există stresul de direct și se pot trage mai multe duble până se obține rezultatul dorit.

Ramona Olaru face parte din echipa matinalului de la Antena 1 din 2019, unde lucrează alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. Libertatea de a repeta o scenă face filmările mai ușoare, spune ea.