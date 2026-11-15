Marina Voica rămâne internată în spital după trei săptămâni

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Marina Voica se află internată de mai bine de trei săptămâni, după ce a ajuns la urgențe cu amețeli puternice. Deși artista a sperat că va fi externată, starea ei de sănătate nu i-a permis să plece acasă, motiv pentru care rămâne sub supraveghere medicală.

Înainte de a ajunge la spital, Marina Voica a încercat să rezolve problema acasă, folosind diverse medicamente pentru amețeli, însă niciunul nu a avut efect.

În urmă cu două săptămâni, artista a recunoscut că este foarte slăbită și că urmează perioada de recuperare. Ea a precizat că medicii fac tot posibilul să o ajute să se pună pe picioare și a declarat: „Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine”.

Marina Voica a mai spus că minuni nu face niciun medicament, dar că se află în vindecare.

Contactată recent de reporteri pentru a afla dacă a fost deja externată, cântăreața și-a cerut scuze, precizând că nu poate vorbi deoarece încă nu se simte bine și se află în continuare internată. „Eu sunt bolnavă. Sunt la spital. Nu pot să vorbesc, îmi cer scuze”, a transmis aceasta.

Îi dorim multă sănătate!