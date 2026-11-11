Andra s-a întors la școală cu fiica ei: recunoștere despre „prostioarele” din timpul școlii

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Andra a avut parte de o experiență nostalgică recent, când a vizitat o școală pentru a filma împreună cu fiica ei, Eva. În timp ce se afla acolo, artista a fost surprinsă stând pe geamul clădirii, moment în care a vorbit despre anii ei de școală.

O elevă sărită din papuci, dar punctuală la ore

În conversația cu persoana care o filma, Andra a fost întrebată dacă „chiulește” de la ore, lucru la care a răspuns cu sinceritate. Artista a recunoscut că nu a chiulit niciodată pe perioada în care a fost elevă, afirmând că nu ar face așa ceva nici acum, mai ales că fiica ei se află la filmări.

Deși era prezentă la toate orele, Andra nu a fost neapărat cea mai liniștită elevă din clasă. Ea a povestit că locul unde stătea în bancă depindea de cât de „rea” era în acea perioadă. Uneori stătea pe banca a treia, alteori pe prima, recunoscând că făcea și ea „prostioare” din când în când. Mai mult, a dezvăluit că își dorea să ajungă în prima bancă, motiv pentru care a mai primit și solicitări să facă liniște.

Andra a subliniat faptul că îi plăcea foarte mult să meargă la școală, sentiment care s-a păstrat până în prezent. Ea a spus că îi pare rău că în ziua vizitei nu erau ore, iar când i s-a spus că studiază în fiecare zi, a răspuns: „Da, pare că sunt la școală în fiecare zi, nu?”

Oglinda părinților: Eva și David

Andra este recunoscută pentru cariera sa înfloritoare, dar și pentru familia formată alături de Cătălin Măruță. Cei doi copii ai cuplului urmează pe urmele părinților în moduri diferite: micuța Eva are deja o carieră în actorie, în timp ce David a început primul an de liceu și se bucură să filmeze alături de familia sa.

Pentru Andra, procesul de creștere al celor doi copii este unul extrem de emoționant și revelator. Artista spune că poate povesti la infinit despre ei, deoarece îi fascinează modul în care copiii descoperă lumea, rețin informații și trag concluzii. Ea consideră că, în timp ce adulții uită cum s-au format valorile, personalitatea sau gusturile, observându-i pe Eva și David vede cum abilitățile lor se dezvoltă treptat, transformându-se în oameni mari cu fiecare zi.

Cântăreața a menționat că ea și Cătălin Măruță se văd uneori în oglindă atunci când îi privesc pe copii. Această asemănare nu este doar una fizică, ci și de comportament, deoarece copiii fie îi seamănă în anumite privințe, fie îi imită gesturile și atitudinile.