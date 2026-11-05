Nicușor Stan s-a însurat cu stil napoletan: micii de cangur, caviar și un tort adus într-o caleașcă regală

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Nicușor Stan a organizat o nuntă care a dat definiția extravagantă, alegând ca tematică „La Dolce Vita – Stile Napoletano”. Evenimentul a avut loc duminică seară, la Ambasad’Or, fiind conceput ca un spectacol plin de eleganță și influențe din sudul Italiei, unde fiecare detaliu a fost gândit să impresioneze invitații.

Nicușor Stan este un milionar care a decis să își unit destinele cu aleasa inimii sale într-un cadru spectaculos, aducând în prim-plan valorile de familie, respect și onoare. Pentru a completa tabloul, mirii au ales ca nași pe Cristi Borcea și Valentina Pelinel.

Decorul și ținutele care au atras toate privirile

Atmosfera a fost setată printr-un decor impresionant, unde prezidiul a devenit punctul central. În fundalul acestuia s-a aflat mesajul „ONORE E RISPETTO”, încadrat de arcade masive din baloane în culorile negru, cupru și aur. Masa mirilor, îmbrăcată în alb, a fost pusă în valoare de un aranjament floral amplu din trandafiri crem și frunze cu accente metalice de bronz, totul fiind completat de sfeșnice elegante și un candelabr circular suspendat.

Și look-urile au fost pe măsură. Mireasa a optat pentru o rochie albă, sidefată, cu un decolteu drapat delicat, talie definită și o fustă fluidă cu o crăpătură îndrăzneață. Imaginea a fost completată de un buchet compact din trandafiri albi, machiaj luminos și un coc lejer. Mirele, pe de altă parte, a mizat pe un stil modern și rafinat, purtând o ținutță complet neagră, formată dintr-un costum elegant, vestă asortată și papion negru.

Nașii nu au fost nici ei la urmă. Cristi Borcea a ales un tuxedo negru cu rever satinat, purtând o cămașă albă, vestă și un papion gri-argintiu. Valentina Pelinel a strălucit într-o rochie neagră de seară, cu croială tip sirenă și mâneci trei sferturi, care avea o broderie prețioasă din cristale și mărgele argintii în zona taliei.

Un meniu care a ieșit din tiparele nunților clasice

Experiența gastronomică a fost gândită sub același concept italian, îmbinând bucătăria internațională cu savoarele din sudul Italiei. Invitații au gustat burrata cremoasă cu nuci caramelizate și mure, foie gras cu dulceață de coacăze și tartar de ton. Un preparat care a ieșit în evidență a fost butterfish-ul, servit cu orez negru de sepia cu trufe și sos de lămâie amalfitană.

Pentru a adăuga dinamism, au existat stații gastronomice live unde preparatele erau gătite pe loc. Menuul a inclus prosciutto, brânzeturi fine, berbecuț și purceluș la proțap. Un moment de maxim lux a fost reprezentat de domnișoarele care au servit direct la mese stridii și caviar. Cea mai neobișnuită alegere culinară au fost micii din carne de cangur, însă spre finalul serii, s-a revenit la tradiția românească cu sarmale și mămăliguță.

Băuturile au fost la fel de exclusive, cu șampanii Moët & Chandon și Veuve Clicquot, whisky Johnnie Walker Blue Label și vinul italian Tignanello. Lista a fost completată de gin Malfy Rosa, limoncello Pallini servit rece și ape premium Acqua Panna și San Pellegrino.

Detalii de lux și finalul spectaculos

Dulcețurile au fost prezentate la un candy bar organizat ca o expoziție, cu minitarte cu fructe, prăjituri artizanale, macarons și diverse delicatese cremoase. Întreg colțul dulce a fost decorat cu aranjamente florale supradimensionate în nuanțe de toamnă.

Pentru pasionații de trabucuri, a existat un corner dedicat unde un torcedor profesionist a rulat manual țigările chiar în fața invitaților. Atmosfera de petrecere a fost întreținută de Diana Matei și Taraful Cleante, care au adus energia necesară serii.

Momentul culminant a fost prezentarea tortului, o scenă care, potrivit organizatorilor, s-a realizat pentru prima dată în România. Tortul etajat nu a fost adus simplu, ci a fost prezentat într-o caleașcă regală supradimensionată din fier forjat alb, decorată cu o coroană imperială. Întreaga structură a pluti pe un pat de fum greu, fiind înconjurată de artificii reci care au creat jerbe de scântei, transformând finalul serii într-un adevărat spectacol de lux.

Să spunem că micii de cangur au fost „touching” sau că caleașca a fost „too much”? Noi credem că aici s-a dus definiția de nuntă de milioane!