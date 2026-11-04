Oana Tomoiagă a fost la un pas să renunțe la Asia Express din cauza unei fobii

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Oana Tomoiagă a trecut printr-un moment extrem de tensionat în cadrul emisiunii Asia Express, fiind la un pas să renunțe la o probă. Artista s-a confruntat cu o misiune care implica utilizarea unor bărcuțe pe apă, situție care a declanșat o fobie uriașă. Refuzul de a participa la această probă ar fi dus direct la încheierea aventurii sale în cadrul competiției.

Trauma din copilărie și relația complicată cu apa

Interpreta de muzică populară a dezvăluit ulterior că teamul său profund provine din copilărie. Oana a mărturisit pe Instagram că are o relație complicată cu apa din momentul în care sora ei a fost cât pe ce să se înece în timpul unei vacanțe la mare. Această experiență a lăsat o traumă puternică, care se manifestă chiar și acum, în ciuda faptului că artista a urmat cursuri de înot.

Deși stăpânește teoria și tehnica înotului, panica se instalează imediat ce nu mai atinge fundul apei. Vedeta a descris această stare ca fiind un moment de blocaj total, afirmând ironic că, în acele clipete, „se închide școala”.

Contrastul dintre curajul de a sări cu parașuta și frica de apă

Un aspect surprinzător al acestor mărturisiri este contrastul dintre activitățile pe care artista le acceptă și cele care o terifiază. Oana Tomoiagă a punctat faptul că a avut curajul să sară cu parașuta în trecut, însă frica de apă rămâne dominantă.

În ceea ce privea probei din Asia Express, artista a explicat că, deși bărcile păreau stabile, anxietatea a fost atât de puternică încât a fost aproape determinată să pună stop participării sale. Ea a analizat ulterior situația, recunoscând că ceea ce pare o comedie atunci când privești de acasă, a fost în realitate o dramă în momentul în care se afla în apă.

Rolul decisiv al lui Mirela Vaida

Oana Tomoiagă a recunoscut că fără sprijinul coechipierei sale, Mirela Vaida, povestea ei în emisiune s-ar fi putut termina prematur. Mirela a fost cea care a convins-o să treacă peste temerea cea mai mare și să ducă proba la bun sfârșit, oferindu-i suportul necesar în acele momente critice.

Ironia situației a fost subliniată de faptul că Mirela Vaida nu știe să înoate, dar a susținut-o totuși pe artistă, lucru pentru care Oana i-a mulțumit public. Atât de mult i-a prețuit ajutorul încât a glumit spunând că îi datorează Mirelei o cafea sau chiar o pensie.

Oana a concluzionat mesajul său prin acceptarea faptului că fiecare om are propriile frici, fie că este vorba de întuneric, șerpi sau păianjeni, în cazul ei fiind apa care depășește înălțimea ei. În final, chiar dacă a fost panicată, a decis să nu spună „nu” și a realizat proba așa cum a știut mai bine.