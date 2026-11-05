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Ana Maria Mocanu a trecut printr-o săptămână grea: „Viața mea s-a pus pe pauză”

Mandy Mandopoulos · 05 noiembrie 2026

Ana Maria Mocanu a trecut printr-o perioadă complicată, admitând că viața ei s-a pus pe pauză timp de o săptămână. Totul a fost din cauza unei situații dificile prin care a trecut cineva din familia ei, moment în care nu a mai interesat-o nimic, nici măcar munca, prioritatea fiind doar ca acea persoană să fie bine.

Deși nu a vrut să divulge cine este vorba sau ce s-a întâmplat mai exact, Ana Maria a anunțat că lucrurile s-au îmbunătățit. Concurenta spune că a slăbit undeva la două kilograme în acest interval. Ea le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de susținere, gânduri bune și s-au rugat pentru ea.

În paralel cu drama personală, Ana Maria a avut și momente tensionate în cadrul emisiunii Asia Express. A izbucnit un schimb de replici destul de aprinse cu Loredana Chivu, în timp ce cele două încercau să facă o fotografie pentru o probă. Totul a început când Ana Maria i-a atras atenția coechipierei că ambele trebuie să apară în cadru pentru ca poza să fie validată.

Observația a provocat o reacție nervoasă din partea Loredanei. Loredana i-a spus că îi vine să dea cu aparatul de fotografiat în cap și a insistat ca Ana Maria să facă pozele, reproșându-i: „tu ești mare deșteaptă de când te cunosc”. Tensiunea a crescut când Loredana s-a plâns că în toate fotografiile se vede doar Ana Maria, iar ea nu se vede, deși, spune ea, nu suferă că nu se vede.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.