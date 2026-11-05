Ana Maria Mocanu a trecut printr-o săptămână grea: „Viața mea s-a pus pe pauză”

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Ana Maria Mocanu a trecut printr-o perioadă complicată, admitând că viața ei s-a pus pe pauză timp de o săptămână. Totul a fost din cauza unei situații dificile prin care a trecut cineva din familia ei, moment în care nu a mai interesat-o nimic, nici măcar munca, prioritatea fiind doar ca acea persoană să fie bine.

Deși nu a vrut să divulge cine este vorba sau ce s-a întâmplat mai exact, Ana Maria a anunțat că lucrurile s-au îmbunătățit. Concurenta spune că a slăbit undeva la două kilograme în acest interval. Ea le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de susținere, gânduri bune și s-au rugat pentru ea.

În paralel cu drama personală, Ana Maria a avut și momente tensionate în cadrul emisiunii Asia Express. A izbucnit un schimb de replici destul de aprinse cu Loredana Chivu, în timp ce cele două încercau să facă o fotografie pentru o probă. Totul a început când Ana Maria i-a atras atenția coechipierei că ambele trebuie să apară în cadru pentru ca poza să fie validată.

Observația a provocat o reacție nervoasă din partea Loredanei. Loredana i-a spus că îi vine să dea cu aparatul de fotografiat în cap și a insistat ca Ana Maria să facă pozele, reproșându-i: „tu ești mare deșteaptă de când te cunosc”. Tensiunea a crescut când Loredana s-a plâns că în toate fotografiile se vede doar Ana Maria, iar ea nu se vede, deși, spune ea, nu suferă că nu se vede.