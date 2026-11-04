Alex Velea despre educația copiilor: nu vrea să îi forțeze să calce pe urmele lui

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Alex Velea a ales să pună familia pe primul loc, considerând că aceasta este o prioritate care are mai multă greutate decât orice reușită în carieră. Deși copiii săi, Dominic și Akim, au crescut într-un mediu unde muzica și celebritatea sunt parte din rutina zilnică, artistul este ferm pe poziția de a nu le impune nicio presiune legată de viitorul lor profesional.

Libertatea de a alege și creativitatea copiilor

Cei doi băieți ai cuplului au manifestat deja un interes pentru lumea artistică, lucru care i-a bucurat pe părinți. Alex Velea s-a declarat mândru de ei, menționând că micuții sunt creativi, au personalități puternice și îl surprind frecvent cu ideile lor. Artistul apreciază faptul că au curajul să se exprime și că se distrează în procesul acesta, însă subliniază faptul că nu există așteptări ca Dominic și Akim să îi calce neapărat pe urme.

Pentru Alex Velea, cel mai important aspect este ca cei mici să facă ceea ce le place. Dacă vor alege muzica, vor fi susținuți, dar prioritatea rămâne dorința lor autentică, nu o obligație familială de a continua tradiția artistică.

Lecții despre succes și disciplina din spatele reflectoarelor

Din experiența proprie, Alex Velea știe că succesul nu apare peste noapte. El a construit propria carieră prin ani de muncă, ambiție și perseverență, trecând prin toate etapele industriei muzicale. Din acest motiv, îi învață pe cei doi copii că în spatele lucrurilor care par spectaculoase se ascunde un efort considerabil și că nimic nu se obține fără disciplină, consecvență și dorința constantă de a evolua.

Artistul a declarat că a învățat aceste lecții „pe pielea mea”, insistând asupra faptului că faima nu definește un om. În viziunea lui, elementele care contează cu adevărat sunt caracterul, respectul față de ceilalți și comportamentul unei persoane atunci când nu este observată de nimeni.

Protecția copilăriei și atmosfera din casă

Pentru a preveni impactul negativ al expunerii mediatice, Alex Velea și Antonia încearcă să stabilească o linie clară între viața lor profesională și viața de copii a băieților. Artistul consideră că statutul de persoană publică al părinților nu trebuie să îi obligă pe copii să trăiască în lumina reflectoarelor. Obiectivul lor este ca Dominic și Akim să aibă o copilărie normală, să se joace, să meargă la școală și să își lege prietenii fără presiunea de a demonstra ceva publicului.

În ceea ce privește tradițiile familiale, Alex a menționat că Antonia este cea care coordonează organizările de Halloween. Fiind mare fan a acestei sărbători, ea se ocupă de decorarea casei cu elemente tradiționale și „scary”, transformând atmosfera într-una spectaculoasă care îi încântă pe cei mici.

Proiecte muzicale și colaborări

Pe plan profesional, Alex Velea își petrece mult timp în studio, unde lucrează la proiecte personale. Artistul a declarat că îi place să experimenteze, să caute sound-uri noi și să aducă elemente diferite pentru publicul său. În paralel cu munca individuală, acesta menționează că există un sprijin reciproc între el și Antonia, nu excludând proiecte comune pe viitor.

Recent, cei doi au lansat piesa „Ne certăm să ne împăcăm”, care a fost primită foarte bine de către fani. Alex Velea a concluzionat faptul că are energia și cheful de muncă necesari pentru a transforma toate ideile actuale în realitate.