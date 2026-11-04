Lucian Popa s-a scins la Bran: bilete de 600 de lei și sandwich-uri de lux

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Lucian Popa a făcut o vizită la stațiunea Bran împreună cu soția și fiul său, dar experiența a fost mai mult despre prețuri decât despre peisaje. Fostul concurent de la Survivor a rămas uimit când a aflat că biletele de intrare la castel costă 600 de lei pentru două persoane, tarifele schimbându-se radical cu ocazia Halloweenului.

Șocul a continuat și la parcare. Într-un videoclip pe TikTok, Lucian s-a arătat surprins că ora de staționare costă 8 lei. Pentru cele patru ore și jumătate în care a rămas acolo, a plătit 36 de lei. A profitat și de moment ca să îl întrebe pe operatorul de parcare dacă mai vin turiști, având în vedere prețurile, și i-a oferit câțiva lei.

„Ia să vedem cât costă parcarea aici la Brașov. Să vedem cât plătim. 36 de lei…e 8 lei ora? Gata, bine! Și ce, mai aveți locuri libere de parcare? Mai vin turiști, mai sunt oameni, nu? Gata, stați în ploaie aici. Ia uitați, mulțumesc!”, a declarat el în clip.

Gastronomia locală a fost însă cea mai „premium” parte a weekendului. Un singur mic costă 15 lei, iar sandwich-urile au prețuri care te fac să te întrebi dacă vin cu aur. Un sandwich cu cârnați și varză sau unul cu cârnați și cartofi costă 45 de lei. Cea mai scumpă opțiune a fost însă sandwich-ul cu varză și cartofi, pentru care turiștii plătesc 50 de lei.

Să fie sincer, cine mai dă 50 de lei pe varză și cartofi într-un sandwich?