Ana Baniciu a descoperit un „vintage shop” în casa bunicii: renovarea anexei s-a transformat în excavare emoțională

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Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au decis în sfârșit să treacă la acțiune și au început renovările la casa bunicii artistei. Deși procesul a fost amânat destul de mult timp, cei doi s-au pus pe treabă, însă s-au lovit rapid de realitatea unui șantier care nu este deloc simplu. Lucrurile s-au complicat deoarece anexa în cauză nu era doar o clădire veche, ci s-a dovedit a fi un adevărat depozit plin de amintiri și obiecte neașteptate.

Tezaurii găsite pe șantier

După ce și-a amenajat propria locuință după bunul plac, Ana Baniciu s-a concentrat pe anexa care i-a aparținut bunicii. Proiectul este unul ambițios, deoarece clădirea necesită reparații uriașe, dar încărcătura emoțională a locului a transformat munca într-o experiență plină de descoperiri. În timp ce goleuiau încăperile — lucru care nu a fost deloc ușor — artista a dat peste o mulțime de obiecte prețioase și suveniruri adunate de-a lungul timpului.

Printre „comorile” găsite se numără colecții de veselă vintage, cadouri personale și diverse obiecte cu valoare estetică. Surpriza a fost însă și mai mare când au descoperit documente medicale de arhivă, . Artista a recunoscut că, deși vrea să restaureze clădirea, prioritățile ei sunt acum legate de păstrarea pieselor care au o valoare sentimentală.

Drama cutiilor și a serviciilor de ceai

Ana Baniciu a fost sinceră cu urmăritorii ei online despre dificultățile din timpul renovării. Ea a spus că renovarea trebuia făcută de multă vreme, dar că îi era teamă de ceea ce avea să urmeze. Artista a glumit despre faptul că, deși i-a promis bunicii că va păstra tot ce este valoros, nu a realizat în momentul respectiv că se va trezi cu un „vintage shop” întreg de pus în cutii.

Exagerarea jucăușă a continuat când a menționat cantitatea colosală de veselă găsită, glumind că au suficiente servicii de ceai pentru a deschide un lanț de ceainării. Toată coordonarea șantierului a rămas în sarcina partenerului ei de viață, Edy Kovacs, care a gestionat provocările apărute încă din prima zi de lucru.

Viața de mamă și provocările cu bona

Pe lângă stresul renovărilor, viața artistei a fost schimbată radical după nașterea băiețelului lor, Aris. Ana a povestit despre dificultățile logistice cu care s-au confruntat, în special în ceea ce privește găsirea unei bone potrivite pentru cel mic. Planul inițial a fost să aducă pe cineva din Filipine, însă procesul a durat șapte luni, iar persoana respectivă nu a mai venit.

Norocul a intervenit ulterior, când au găsit o bonă filipineză care se afla deja în România, lucru care le-a permis să se odihnească în sfârșit. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar băiețelul doarme mai toată noaptea și nu le dă bătăi de cap, a spus artista.

În ceea ce privește implicarea tatălui, Ana a spus că tații înțeleg mai greu care le este rolul, dar că Edy Kovacs o ajută cu tot ce e nevoie.