Mira a stârnit zvonuri despre o nouă iubire după un buchet uriaș de flori

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Mira a stârnit speculații despre o nouă relație după ce s-a afișat pe TikTok cu un buchet uriaș de trandafiri. Deși nu a confirmat oficial nimic, artista părea vizibil încântată și îndrăgostită de florile primite. Sunetul din fundal este cel al Claudiei Ion de la Insula Iubirii, în care se manifestează doar astfel de ipostaze.

Să fie un simplu admirator sau cineva mai special? Vedeta radiază, iar buchetul nu pare unul oferit de un simplu admirator.

Aceasta vine după o perioadă mai complicată în viața sentimentală a cântăreței. În ianuarie 2026, Mira și Levi Elekes au decis să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei relații de mai mulți ani.

Pe lângă partea de sentimente, Mira a trecut și printr-o fază de introspecție. În urmă cu câteva luni, artista a dezvăluit că a ajuns la terapeut pentru că muzica nu mai aducea acea bucurie de altădată. A recunoscut că s-a simțit obosită și că a simțit nevoia de ajutor specializat pentru a se reîncărca.

„Am stat și m-am gândit foarte mult. Îmi iubesc meseria, fac ceea ce am visat mereu, dar în ultima vreme nu mai simțeam aceeași bucurie. Motivul este simplu: eram obosită și nu mai duceam”, a declarat Mira. Artista a subliniat faptul că este esențial să îți acorzi atenție și să nu te ignori pe tine însuți, pentru că altfel rămâi „gol pe interior”.

Deocamdată, artista nu a spus de la cine sunt florile.