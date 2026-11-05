Confesiune după 30 de ani: Tzancă Uraganu i-a recunoscut unei foste colegi de bancă că i-a plăcut

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Tzancă Uraganu s-a simțit nostalgic și a decis să curețe arhivele, postând pe TikTok o fotografie din prima zi de școală din 1997. Alături de imaginea în care apare cu noua sa colegă de bancă de la acea vreme, artistul i-a făcut fetei o mărturisire pe care a ținut-o secret aproape trei decenii.

„1997, prima zi de școală! Colega mea, dacă vezi asta, să știi că atunci îmi plăcea de tine, dar ți-am zis abia acum, că atunci îmi era rușine”, a scris manelistul. E un gest drăguț, chiar dacă a durat aproape 30 de ani ca să se adune curajul, dar cine nu a avut o crush la școală de care nu a îndrăznit să spună nimic?

În paralel cu amintirile de elev, viața actuală a lui Tzancă Uraganu rămâne la fel de agitată. Manelistul de 35 de ani are trei copii cu Lambada, prima lui iubire, dar familia s-a mărit și cu Alina Marymar, care l-a făcut din nou tătic. Deși are această „viață dublă”, se pare că cele două femei sunt la curent cu totul și nu au nicio problemă cu situația.

Și pentru că nu leapădă glumele nici în timp liber, artistul a avut o interacțiune amuzantă într-un centru comercial. O fană a venit să facă o poză cu el, iar Tzancă a profitat de moment ca să o întrebe dacă este căsătorită. Când fata i-a răspuns negativ, manelistul a glăgămit că ar fi fost ceva interesant dacă partenerul ei de viață ar fi apărut brusc din spate să o întrebe: „Cum adică nu?”.

Sincer, asta da e să fii curajos acum, dar să te temi de o colegă de bancă în 1997. Voi ați mai recunoscut vreodată un crush după zeci de ani sau ați lăsat totul în secret?