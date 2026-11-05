Claudio și Anne-Mary se apropie la Mireasa: „Sunt un om cu multă răbdare”

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Se pare că în casa Mireasa s-au găsit două suflete care rezonează. Anne-Mary a fost sinceră față de sentimentele ei și a recunoscut că liniștea lui Claudio și conversațiile pe care le au au făcut ca ea să își dorească să îl cunoască mult mai bine.

După timpul petrecut împreună, concurenta a declarat că prima impresie este una foarte bună. „Îmi place că e un om foarte liniștit și că avem ce să vorbim. Îmi place ca om și urmează să ne cunoaștem și mai bine”, a explicat ea.

Și Claudio nu a stat pe gânduri cu confirmările. În ediția din 3 noiembrie, acesta a fost întrebat dacă simte că atracția este reciprocă și a răspuns afirmativ. Mai mult, concurentul a susținut că a observat o schimbare în bine la Anne-Mary de când s-au apropiat cei doi.

În ceea ce privește ritmul relației, Claudio a pus accent pe răbdarea cu care privește începutul acestei legături. „Eu cred că da. Mi-a plăcut tot la Anne-Mary. Vreau să văd ce se întâmplă în viitor, dar eu zic că e mai bine (n.r. concurenta) de când s-a apropiat de mine. Sunt un om cu multă răbdare”, a declarat el.

Cei doi vor să vadă cum evoluează legătura dintre ei.