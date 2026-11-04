Denise Rifai revine pe ecran cu un nou format în direct la Antena Stars

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Denise Rifai revine în prim-plan cu un proiect nou la Antena Stars, bazat pe dezbateri în direct. Realizatoarea a lucrat timp de trei luni alături de echipa postului pentru a pune la punct detaliile acestui format, care se va concentra pe informațiile actuale și discuțiile cu invitații momentului.

Anunțul vine după o perioadă în care, potrivit prezentatoarei, a primit numeroase mesaje și comentarii de la telespectatori despre momentul revenirii. Denise Rifai a declarat că abia așteaptă reîntâlnirea cu publicul și promite „multe seri frumoase” la Antena Stars, sperând că rezultatul final va merita așteptarea.

Pe lângă conceptul de emisiune, echipa postului a investit și într-un decor nou. Elena Savu, directorul Antena Stars, a precizat că scenografia va include elemente surprinzătoare, iar invitații vor avea un rol esențial în construcția fiecărei ediții. Directorul postului a spus că Denise Rifai aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat.

Deși entuziasmul este mare, există încă câteva mistere. Până în acest moment, nu au fost anunțate detaliile despre titlul emisiunii, programul de difuzare sau data exactă a premierei.