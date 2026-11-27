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Mihai Petre a recunoscut că, deși are o relație stabilă cu Elwira, există un moment din trecut pe care îl regretă. Coregraful a vorbit deschis despre faptul că ar fi putut face lucrurile diferit în ceea ce privește pasul către căsătorie, considerând că a așteptat prea mult.

„Ca orice băiat, greșeala clară: trebuie să fii pregătit. După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme”, a povestit Mihai Petre la Furnicuțele.

Detaliile cererii în căsătorie

Pasul decisiv a fost făcut abia după șapte ani de relație, ceea ce explică și regretul actual al coregrafului. Mihai a ales să facă cererea de mână chiar în ziua de naștere a Elwirei.

Locația nu a fost una aleatoare, ci restaurantul în care cei doi obișnuiau să meargă împreună, iar Mihai a spus că a cerut-o „cât se poate de clasic”, având inelul pregătit.

De la parteneri de dans la parteneri de viață

La început, Mihai și Elwira au fost doar parteneri pe ring, însă și-au dat seama că au sentimente unul pentru celălalt și așa au ajuns să formeze un cuplu.

Povestea de iubire a început după un campionat de dans, atunci când se întorceau acasă cu mașina tatălui lui Mihai. Atunci, acesta a ținut-o de mână pe Elwira tot parcursul drumului, iar gestul nu a trecut neobservat.

Compromisurile din startul relației

Decizia de a se muta în România a fost una grea pentru Elwira.

Părinții săi, originari din Polonia, nu acceptau ideea ca fiica lor să locuiască atât de departe de ei.

Evenimentul anului în 2008

Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în anul 2008, iar la eveniment au fost prezenți sute de invitați.

Invitații s-au bucurat să fie prezenți la evenimentul anului.