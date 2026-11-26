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Claudia Pătrășcanu se confruntă cu un sentiment profund de tristețe, chiar și în momentele care ar trebui să fie de sărbătoare. Cauza este absența fiului său cel mic, Nicolas, care locuiește de câteva luni alături de tatăl său, Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în plină tensiune în privința micuțului, situație care a făcut ca băiatul să nu mai ajungă în Constanța, orașul unde Claudia trăiește împreună cu fiul cel mai mare, Gabriel.

Situația a devenit cu atât mai dureroasă pentru artistă cu ocazia unei zile speciale în familie.

O petrecere cu sentimente contradictorii

Ocazia a fost împlinirea a 12 ani a lui Gabriel. Pentru a marca acest moment, Claudia Pătrășcanu a organizat o petrecere aniversară la un loc de joacă din Constanța. Sărbătoarea a fost organizată alături de prietenii și colegii de școală ai băiatului.

Deși s-a bucurat să îl vadă pe Gabriel fericit, Claudia a recunoscut că nu s-a putut opri din a se gândi la faptul că Nicolas nu era alături de fratele său. Această situație a fost cu atât mai dureroasă cu cât reprezintă prima dată în viața celor doi copii când nu au petrecut împreună aniversarea unuia dintre ei. Artista a descris aceste sentimente ca fiind contradictorii: pe o parte, fericirea pentru zâmbetul fiului cel mare, dar pe partea cealaltă, o tristețe profundă cauzată de lipsa mezinului familiei.

Mesajul emoționant către cei doi copii

În urma acestor evenimente, Claudia Pătrășcanu a ales să își exprime durerea și iubirea printr-un mesaj public pe rețelele de socializare. În textul transmis, ea i-a amintit lui Gabriel cât de important este pentru ea și cât de mult îl iubește. Totodată, s-a adresat direct lui Nicolas, recunoscând că îi este extrem de greu să descrie în cuvinte ceea ce simte ca mamă în acest moment.

Artista a subliniat legătura puternică dintre cei doi frați, menționând faptul că i-a văzut crescând împreună și că cunoaște legătura lor încă din prima zi în care s-au cunoscut. Ea a adus aminte de data de 24 ianuarie 2017, momentul imediat după nașterea lui Nicolas, când acesta l-a întâlnit pentru prima dată pe Gabriel. Chiar dacă micuțul nu a putut fi prezent la petrecere, Claudia a asigurat fiul său că îl poartă mereu în suflet, indiferent unde merge sau ce face.

Sprijinul prietenilor și speranța la revenire

Un detaliu care a emoționat în mod special cântăreața a fost reacția prietenilor și a colegilor de școală ai băieților. Aceștia au simțit și ei lipsa lui Nicolas și au decis să transmită un mesaj special prin care i-au arătat micuțului că se gândesc la el și că îl iubesc. Gestul acestor copii a fost unul extrem de prețuit de Claudia, care a fost profund mișcată de faptul că și ceilalți au resimțit absența lui Nicolas.

În încheierea gândurilor sale, Claudia Pătrășcanu a apelat la credință, menționând că Dumnezeu vede tot și cunoaște durerea pe care o resimte în suflet. Ea a declarat că își menține credința și speranța că, în curând, situația se va schimba și cei trei vor putea fi din nou împreună. Pentru artistă, cei doi copii reprezintă cele mai frumoase binecuvântări ale vieții sale, iar iubirea pentru ei este cea care îi oferă puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților.