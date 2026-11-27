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Nattasha Black a decis să fie complet transparentă cu fanii ei în legătură cu schimbările fizice prin care a trecut. Aceasta a recunoscut că a apelat la diverse proceduri estetice pentru a obține înfățișarea pe care și-o dorește, modificând aspectul feței și al corpului.

Intervențiile estetice și transformările fizice

Curiozitatea oamenilor a fost atât de mare încât Nattasha a ales să detalieze exact ce s-a întâmplat sub cuțit. Ea a mărturisit că a făcut o rinoplastie, spunând că avea nasul lat și că nu a avut vânătăi la ochi pentru că procedura s-a făcut cu laserul. Pe lângă asta, a apelat la injectări cu acid hialuronic pentru a mări buzele și a ales să își pună silicoane, spunând că are sânii „făcuți de două ori”.

Transformările nu s-au oprit la față. Nattasha a recurs și la o intervenție chirurgicală pentru remodelarea taliei, precizând că a făcut o liposucție abdominală 360. De asemenea, a menționat că folosește extensii pentru a avea părul lung.

Deși în viața de zi cu zi și în aparițiile publice adoptă un look atipic, cu machiaj accentuat și haine îndrăznețe, ea a vrut să arate și o altă latură a sa, publicând imagini în care apare complet nemachiată.

Profesia de dominatoare

Pe lângă aspectul fizic, telespectatorii au fost curioși și despre profesia ei. Nattasha Black activează ca dominatoare, o meserie care îi aduce venituri importante, chiar dacă nu trebuie să lucreze zilnic, ci doar câteva zile pe lună.

Ea a explicat că această alegere nu a fost una întâmplătoare, ci a urmat o pregătire specializată. Nattasha s-a înscris la o școală de dominație în Londra, unde a făcut cursul și orele necesare, obținând ulterior o diplomă. Această pregătire a fost esențială pentru a dobândi cunoștințele necesare pentru a desfășura activitatea în condiții de siguranță, atât pentru ea, cât și pentru persoanele cu care lucrează.

După ce a terminat școala, a început să organizeze sesiuni. Ea a descris clienții săi ca fiind oameni cu funcții foarte înalte, care au nevoie de cineva care să îi conducă. Nattasha a precizat că în această activitate nu există contact între persoane, ci totul se bazează pe ordine și disciplină. Ea a subliniat faptul că din această meserie trăiește, însă a menționat că partenerul ei nu ar accepta acest lucru în totalitate.

Contextul participării la Insula Iubirii

Nattasha Black a devenit cunoscută publicului din România prin participarea la sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Ea a acceptat provocarea de a-și pune relația la încercare alături de partenerul său, Lorenzo.

Prezența ei în show a stârnit multe reacții, oamenii fiind fascinați atât de transformările ei fizice, cât și de domeniul profesional în care activează.