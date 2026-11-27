Divertisment

Giulia Anghelescu a marcat ziua de naștere a soțului său, Vlad Huidu, printr-o surpriză emoționantă pe rețelele sociale. Artista a optat pentru o abordare nostalgică, publicând pe Instagram o serie de fotografii vechi cu cei doi, însoțite de o declarație de dragoste în care a analizat relația lor și legătura specială care îi unește.

În mesajul dedicat, Giulia a fost sinceră și nu a evitat să menționeze că viața de cuplu nu este lipsită de mici neînțelegeri. Cântăreața a vorbit despre acele discuții în contradictoriu și despre momentele în care opiniile lor diferă, subliniind însă faptul că, dincolo de aceste diferențe, reușesc întotdeauna să se regăsească și să depășească împreună orice dificultate.

Detaliile mesajului de aniversare

În urarea publicată, Giulia Anghelescu a mărturisit că, indiferent de numărul de ani care au trecut de când sunt împreună, Vlad rămâne prima persoană căreia îi povestește orice întâmplare, indiferent cât de banală ar fi. Artista a punctat faptul că el este primul om pe care dorește să îl sune atunci când are o veste bună și cel pe care îl caută cu privirea ori de dată când are nevoie de încurajare sau își pierde încrederea în sine.

Mesajul a fost condimentat cu mult umor, Giulia recunoscând faptul că soțul ei o enervează des, așa cum și ea pe el. Totuși, a concluzionat că este un lucru pozitiv faptul că încă găsesc timp să râdă de lucruri pe care doar ei le înțeleg și că reușesc să treacă prin toate experiențele ținându-se de mână. În final, artista i-a urat sănătate, referindu-se la el cu porecla de „Păpu” și declarând: „Te iubesc pentru că îmi ești și te-aș alege și în următoarele 837288393 de vieți”.

Povestea unei relații de aproape 20 de ani

Giulia Anghelescu, artistă pop/dance și fost vocalist al trupei DJ Project până în 2011, și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au construit o familie de-a lungul anilor și au trecut prin numeroase experiențe, nu ezitând să își exprime public sentimentele. Recent, aceștia au aniversat 14 ani de la cununia civilă.

Cuplul a fost invitat recent în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, unde a povestit deschis despre lucrurile mai puțin știute din relația lor.

Cel mai complicat moment din relație

Vlad Huidu a dezvăluit că cel mai dificil punct din relația lor de aproape două decenii a fost momentul în care au decis să se despartă. Această decizie a venit într-o perioadă în care cei doi aveau planuri complet diferite.

Conform declarațiilor lui Vlad Huidu, el se afla într-o etapă în care își dorea să se distreze, în timp ce Giulia trecea printr-o perioadă de activitate intensă pe plan profesional. Din cauza programului încărcat, cu concerte aproape în fiecare weekend și chiar în timpul săptămânii, artista era plecată mult timp de acasă și, odată revenită, își dorea liniște și stabilitate, preferând să stea acasă și să vadă un film împreună, în loc să mai iasă în oraș.

Să vedem dacă și noi găsim pe cineva care să ne suporte toate „tâmpeniile” și să ne accepte contradicțiile cu atâta răbdare!