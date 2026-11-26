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O operațiune de amploare a fost lansată miercuri, 25 noiembrie 2026, de către procurorii DIICOT și polițiști, prin care au fost puse în aplicare 45 de mandate de percheziție. Acțiunile s-au desfășurat în București și în alte șase județe: Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. În cadrul acestei mobilizări, au fost puse în executare și peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audite la sediul Structurii Centrale DIICOT.

Nuțu Cămătaru (Ion Balint) și fratele său, Sile Cămătaru (Vasile Balint), au fost reținuți miercuri seară, 25 noiembrie 2026. Cei doi sunt acuzați că ar fi șantajat maneliști celebri și le-ar fi impus taxe de protecție. În timp ce frații au fost ridicați de oamenii legii, un alt inculpat din dosar, Nedelcu Giani Laurențiu, nu a putut fi localizat de procurori, acesta reușind să fugă.

Tacticile de intimidare și controlul artiștilor

Ancheta se concentrează pe activitatea a două grupări infracționale organizate, interdependente și cu membri comuni, care ar fi început să opereze în anul 2025 pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Membrii acestor grupuri ar fi fost legați prin rude și interese financiare comune, acționând coordonat pentru a obține câștiguri materiale importante.

Una dintre principalele metode de lucru a constat în exercitarea de presiuni asupra interpreților de muzică lăutărească cunoscuți la nivel național. Procurorii susțin că artiștii ar fi fost supuși unor amenințări, intimidări și constrângeri pentru a fi forțați să accepte condițiile impuse de grupări. Scopul era ca aceștia să evite orice colaborare cu organizatorii de evenimente care erau considerați concurenți ai interlopilor.

Controlul asupra activității profesionale a artiștilor ar fi fost realizat prin desemnarea unor persoane specifice care aveau rolul de a-i supraveghea pe interpreți, de a menține legătura cu ei și de a se asigura că aceștia participă doar la evenimentele stabilite de grupările investigate. Mai mult, în timpul sezonului estival din 2026, mai mulți interpreți ar fi fost amenințați pentru a refuza invitațiile la festivaluri sau cluburi care concurau cu localurile aflate sub controlul suspecților. Aceste presiuni ar fi vizat și persoanele care încercau să intermedieze contractele artiștilor.

Taxe de protecție și alte infracțiuni grave

Pe lângă controlul artistic, suspecții ar fi solicitat sume de bani sub forma unor așa-zise taxe de protecție, sub pretextul furnizării unor servicii de pază. DIICOT precizează că membrii grupurilor au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru fapte violente mediatizate, folosind teama generată de acesta pentru a-i intimida pe artiști și pe intermediarii lor.

Pe lângă șantaj și racketare, dosarul vizează și alte infracțiuni grave, precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, muncă forțată, camătă și proxenetism. O parte din investigație vizează activități de exploatare sexuală, unde mai multe victime ar fi fost constrânse să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și al Elveției.

Victimele și reacțiile suspectului

Printre persoanele care ar fi fost afectate de activitatea acestor grupări se numără mai mulți interpreți de muzică de petrecere și lăutărească. În listele celor care ar fi fost victime ale cămătarilor apar numele lui Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Sile Cămătaru a negat acuzațiile după ce a fost reținut. Acesta a declarat că nu știe de nicio acuzație și a afirmat că, deoarece trăiesc în România și aici totul este posibil, ideea de a se întoarce în spatele gratiilor este exclusă. În timp ce acesta făcea aceste declarații, oamenii legii au continuat perchezițiile chiar și la casa lui Sile Cămătaru.