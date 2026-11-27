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Competiția Miss Universe a adus în atenția publicului nu doar frumusețea concurentelor, ci și ținutele prin care acestea și-au reprezentat țările. Costumul purtat de reprezentanta României la proba dedicată costumului național a atras atenția Alinei Pușcaș, însă prezentatoarea TV nu a fost deloc impresonată de alegerea vestimentară.

Alina Pușcaș a analizat elementele rochiei și a explicat de ce consideră că aceasta nu a fost potrivită pentru un asemenea moment. Deși a precizat că nu își dorește să lanseze critici gratuite, vedeta consideră că ținuta nu a avantajat-o pe reprezentanta României și nici nu a transmis așa cum ar fi trebuit imaginea țării noastre.

Detalii despre costumul în cauză arăta că rochia avea mai multe elemente inspirate din opera lui Constantin Brâncuși. Pe laterale erau imprimate două lucrări ale sculptorului, care deveneau vizibile atunci când concurenta ridica brațele, iar pe partea din față era reprezentată Coloana Infinitului. De asemenea, accesoriul purtat pe cap ar fi fost inspirat de Pasărea Măiastră.

Reacția prezentatoarei a fost una critică, aceasta afirmând: „Eu nu sunt genul care să dau cu hate și nu este vorba despre hate în postarea asta. Pur și simplu vreau să vă spun că mi se pare o ținută neinspirată. În primă fază eu am crezut că este un stativ pe care s-a sprijinit. Era o iluzie optică, să zic așa, în fotografie. Personal, vă dau părerea mea, mi s-a părut o rochie total, total neinspirată și care nu a pus absolut deloc în valoare pe reprezentanta noastră”.

Pe lângă critici, Alina Pușcaș a venit și cu o propunere pentru o ținută inspirată din tradițiile românești, menționând un brand românesc la care s-ar fi putut apela pentru realizarea unei astfel de creații bazate pe folclor. Vedeta a menționat brandul Lupater, spunând că apreciază direcția acestui brand în ceea ce privește elementele tradiționale.

„Nu înțeleg de ce nu s-a mers către cineva, uite cum este, de exemplu, Lupater. Mi se pare că, cel puțin pe zona asta de inspirație românească, pe folclor, îți este foarte, foarte bun brand-ul”, a declarat prezentatoarea.

Sincer, cine s-a gândit că o rochie cu printuri Brâncuși e suficient pentru Miss Universe?