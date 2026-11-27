Vedete

Apariția Sabinei Parmac la Miss Universe 2026 a stârnit reacții contradictorii, în special în ceea ce privește proba costumului național. Deși ideea de a promova valorile culturale românești pe o scenă internațională a fost apreciată, designerii Florin Burescu și Sonia Trifan au fost extrem de critici față de rezultatul final al creației realizate de Claudia Rawlings.

Ținuta a fost concepută ca un omagiu adus operelor lui Constantin Brâncuși, integrând elemente inspirate din Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Scopul era clar: să aducă în prim-plan simboluri majore ale culturii noastre, însă pentru specialiști, execuția vestimentară a fost departe de a fi reușită.

Execuția care nu a convins experții

Florin Burescu a punctat faptul că, intenția de a reliefa lucruri valoroase din țara noastră este „foarte frumoasă” și de apreciat, implementarea tehnică a lăsat mult de dorit. Acesta consideră că elementele nu au fost puse în cea mai bună lumină și nu au fost valorificate la adevărata lor valoare. Designerul a menționat că, deși se vede faptul că s-au depus eforturi pentru a printa imagini sau a realiza anumite croieli, rezultatul a fost unul negativ: „nu le-a ieșit de data aceasta”.

Pentru Burescu, detaliile sunt critice într-un concurs de asemenea anvergură, unde fiecare element face diferența. Opinia sa este că ar fi putut să se lucreze mai mult în etapa de realizare, deoarece nici croielile, nici modul de evidențiere a elementelor nu au ajutat apariția reprezentantei României, concluzionând că a fost o prezență „nu tocmai reușită”.

Frumusețea „pierdută” și pregătirea deficitară

Sonia Trifan a fost și mai severă, extinzându-și criticile dincolo de costumul național. Designerul, care o cunoaște pe Sabina Parmac deoarece aceasta a prezentat de mai multe ori pentru ea, a subliniat faptul că reprezentanta noastră este o fată „extraordinar de frumoasă în realitate”. Totuși, Trifan consideră că echipa care a însoțit-o sau cei care au pregătit-o pentru competiție nu au făcut suficient pentru a îi scoate în evidență calitățile.

Sonia Trifan a observat că Sabina s-a „pierdut” în comparație cu celelalte concurente, care erau, în cuvintele ei, „extraordinar de bine pregătite, coafate, machiate”, cu un look „incredibil, uimitor, răpitor”. În opinia designerului, aceasta a fost o pierdere atât pentru Sabina, cât și pentru România.

„Chinuită” într-o creație neinspirată

În ceea ce privește costumul național, Sonia Trifan a fost categorică: creația României, alături de cea a Moldovei, s-a numărat printre cele mai „neinspirate” ale competiției. Designerul a declarat că Sabina Parmac a părut „chinuită” în acel outfit. Deși recunoaște că Sabina are experiență ca model și ar trebui să poată purta orice ținută, considerația este că acest costum specific nu a fost unul care să caracterizeze România.

Trifan a argumentat că frumusețea portului popular tradițional românesc este covârșitoare și ar fi putut fi redată mult mai bine. Ea consideră că un astfel de costum ar fi trebuit să fie realizat de un creator care s-a dedicat toată viața studiului portului popular, nu de orice designer, indiferent de greutatea sau tradițiile acestuia. Doar un astfel de specialist ar fi putut readuce frumusețea și gloria costumului popular românesc.

Sabina Parmac a reprezentat România la cea de-a 75-a ediție Miss Universe, concurs care s-a încheiat cu victoria reprezentantei Puerto Rico, Jennifer Barreto.

Sincer, când vrei să promovezi Brâncuși, ori faci ceva care să arate ca artă, ori mai bine rămâi la portul popular, nu? Voi ce ziceți, a funcționat conceptul sau a fost prea „chinuit”?