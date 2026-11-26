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Gabriella Barbu, una dintre cele mai comentate ispite ale sezonului actual de Insula Iubirii, a ajuns în centrul atenției și în afara emisiunii. De data aceasta, tânăra a intrat într-un schimb de mesaje cu Mario Fresh pe rețelele de socializare, totul pornind de la sugestia unui internaut.

Ideea a venit de la o urmăritoare a artistului, care i-a scris într-un comentariu pe TikTok să apeleze la ispita de la Insula Iubirii pentru realizarea unui videoclip muzical. „Poate faceți cumva și o aduceți pe Gabriella pentru clipul melodiei”, i-a transmis aceasta.

Mario Fresh nu a ignorat propunerea și a postat un videoclip în care a inclus comentariul fanei. Artistul a transmis că, dacă Gabriella va realiza un clip pe TikTok folosind melodia respectivă, cei doi ar putea discuta despre o eventuală colaborare.

Postarea a ajuns și la Gabriella Barbu, care i-a răspuns artistului în secțiunea de comentarii. „Aștept apelul”, a scris aceasta, la care Mario Fresh a replicat: „Aștept tiktokul”. Internauții au fost încântați de ideea, considerând că ispita s-ar potrivi perfect în videoclip.

Gabriella Barbu a devenit cunoscută publicului din România datorită apropierii de Prințul Marco, în timpul experienței din Thailanda, dar era deja cunoscută în Spania. Tânăra, care folosește online numele Gabriella Hahlingag, are o comunitate numeroasă de urmăritori și a participat anterior și la versiunea spaniolă a show-ului, numită „La isla de las tentaciones”.

Să vedem dacă se pune pe picioare proiectul ăsta sau rămâne doar la comentarii pe TikTok.