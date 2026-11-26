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Livingul lui Frankie îmbină stilul contemporan cu detalii rustice, unde elementele centrale sunt o canapea mare, portocalie, și un șemineu suspendat. Pentru a completa atmosfera, tavanul a fost finisat astfel încât să imite betonul, iar bradul de Crăciun a fost deja instalat în încăpere.

Decorațiunile de sărbători nu se opresc doar la living, ci se regăsesc și în bucătăria casei. Alegerile îi aparțin, iar Cristina Belu lucrează în design interior și se ocupă personal chiar și de executarea amenajărilor.

Înainte de a intra în lumea designului, Frankie a fost tatuatoare, iar, având latura artistică în ea, a urmat un curs. Această pregătire i-a permis să implementeze singură ideile pe care le avea, învățând tehnici de mobilier decorativ și finisaje cu aspect de rocă pentru pereți.

Ea a declarat că îi plac joburile considerate masculine și că se simte bine intrând în arii dominate de bărbați, menționând că părinții ei și-au dorit un băiat și crede că a rămas ea așa.

Sincer, canapeaua aia portocalie e exact condimentul care avea nevoie livingul ca să nu fie prea steril. Ne place ideea de a face totul singură, de la design până la execuție. Cine mai are nevoie de echipe de renovare când ai imaginația și cursul potrivit?