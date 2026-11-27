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SuperNeatza cu Răzvan și Dani a fost desemnată cea mai bună emisiune de divertisment de zi la Gala Premiilor TVmania 2026. Momentul a fost celebrat chiar în ediția de joi a matinalului, unde Răzvan Simion și Dani Oțil le-au mulțumit publicului pentru că îi următoresc de mai bine de 18 ani.

Răzvan Simion a ținut să pună în lumină și echipa din spatele camerelor, menționând că sunt mulți care "vin mai devreme decât noi, pleacă mai târziu decât noi" și că, în perioada de iarnă, aceștia „vin pe negură, pleacă pe negură”. El a reiterat recunoștința pentru cei care sunt alături de ei de aproape 19 ani.

În ceea ce privește planurile imediate, Răzvan Simion a anunțat că urmează ediții speciale pentru mai multe ocazii: aniversarea de 33 de ani a Antenei 1, Sfântul Andrei (luni) și 1 Decembrie (marți). De asemenea, o ediție specială este pregătită pentru 1 februarie, când matinalul de la Antena 1 va împlini 19 ani. Pentru marcarea celor 33 de ani ai postului, Răzvan a precizat că acest lucru „se marchează cu gașca veselă de weekend”.

Ramona Olaru a câștigat premiul pentru cea mai sexy vedetă TV, o categorie care a inclus atât femei, cât și bărbați. Printre nominalizații s-au numit și Marius Pancu, Richard Abou Zaki și Aris Eram.

Alte premii importante au fost acordate proiectelor de pe Antena 1. Insula iubirii a fost premiată pentru cel mai bun reality-show matrimonial, în timp ce Asia Express a luat premiul pentru cel mai bun reality-show cu celebrități. În plus, Insula iubirii - Parodia Antena Play a fost premiată pentru lansarea românească a anului pe platformele de streaming.