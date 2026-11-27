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Bianca Drăgușanu a surprins comunitatea sa de pe Instagram după ce a dezvăluit o întâmplare neașteptată din Dubai. În timp ce se afla într-un restaurant pentru cină, vedeta a fost abordată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, care a decis să îi ceară mâna chiar atunci.

Momentul a fost imortalizat în câteva fotografii, care au ajuns rapid în atenția internauților. Bianca Drăgușanu a fost cea care a făcut public acest incident, postând pe pagina ei de Instagram o imagine în care bărbatul apare în genunchi în fața ei, adresându-i „marea întrebare”.

În fotografii, creatoarea de modă a părut amuzată de toată situația și a afișat un zâmbet larg. Totuși, nu a fost niciun fel de claritate cu privire la răspunsul oferit. În loc să confirme sau să refuze public, aceasta a ales să le stârnească curiozitatea urmăritorilor, provocându-i să ghicească ce a răspuns.

„Doar o zi de miercuri obișnuită în Dubai. Am ieșit în oraș la cină și a fost cerută în căsătorie de un străin. Ghici dacă am spus da sau nu!”, a scris vedeta în mediul online, lăsând misterul să planeze asupra întregului incident.

Speculațiile fanilor au fost alimentate și mai mult de un mesaj publicat ulterior de Bianca Drăgușanu. Aceasta a distribuit pe Instagram un citat despre o dragoste specială, descrisă ca acea iubire care îți schimbă perspectiva asupra vieții și te face să crezi din nou în magie. Citatul distribuit de vedetă spunea: „Într-o zi, vei întâlni o iubire care te face să crezi în magie”.