Ce se întâmplă atunci când o prezentare de modă și un concert live devin un singur spectacol? Răspunsul este MadWalk, creat de MAD TV la Atena în 2011. Luni, 23 noiembrie 2026, evenimentul a revenit pentru a 16-a ediție.

Conceptul este unic: fiecare designer de modă face echipă cu un artist muzical. În timp ce colecția defilează pe podium, artistul cântă live, pe aceeași scenă și în același moment. Fiecare colaborare este creată exclusiv pentru această seară, oferind aranjamente noi, mashup-uri și coveruri pe care nu le vei mai auzi nicăieri în altă parte.

Astăzi, MadWalk este cea mai importantă noapte de modă și muzică din Grecia: o arenă sold-out, arena acoperită Tae Kwon Do din Atena; o transmisiune TV specială la nivel național; și un casting deschis pentru modele, cu peste 3.500 de înscrieri.

Tema din acest an a fost «We are all made of stars».

Unul dintre momentele de vârf ale serii a fost LEGO Daisy Dress: o rochie couture creată din 12.000 de piese LEGO, cu 790 de flori aplicate manual, una câte una. Creată de designerul Nora Sarman alături de LEGO Certified Professional Balázs Doczy, rochia a fost prezentată în Grecia în exclusivitate la MadWalk, fiind purtată de gazda serii, Vicky Kaya.

Glamourul clasic de la Hollywood a venit la pachet cu un mashup live Beyoncé: cântăreața LILA a combinat piese Beyoncé cu «Prisencolinensinainciusol» a lui Adriano Celentano pentru colecția semnată de Celia Kritharioti, plină de franjuri, pene și rozete din organza.

Finalul i-a aparținut vedetei Eurovision Eleni Foureira, înainte ca arena să dispară sub o ploaie de confetti.

MadWalk. Unde moda întâlnește muzica.