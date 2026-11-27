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Mihai Trăistariu a decis să scoată la lumină o latură mai personală a vieții sale, dedicându-i un mesaj plin de afecțiune surorii sale mai mari, Geanina Havârneanu. Pe 26 noiembrie, familia Trăistariu a fost în plină sărbătoare, deoarece Geanina și-a aniversat ziua de naștere. Artistul și-a exprimat mândria față de sora sa, întrebând: „Nu-i așa că e frumoasă?!”.

Detalii despre sora artistului

În mesajul postat pe Instagram, Mihai Trăistariu a ales să îi prezinte prietenilor virtuali câteva aspecte din viața surorii sale care nu sunt cunoscute de toată lumea. Acesta a precizat faptul că Geanina locuiește în Iași și că există o diferență de vârstă de 13 ani între ei.

Pe lângă aspectul fizic, artistul a evidențiat și succesul academic al surorii sale. Geanina este pasionată de matematică, activează ca lector universitar și, în prezent, urmează cursuri pentru a obține a treia facultate. Mihai i-a urat un „La mulți ani, Geanina!” public.

Legătura cu frații și copilăria

Mihai Trăistariu provine dintr-o familie numeroasă și are trei frați mai mari, pe care îi iubește extrem de mult. Artistul a recunoscut faptul că nu a avut întotdeauna o copilărie ușoară, însă a subliniat un aspect esențial: frații săi au reușit mereu să îi facă zilele mai frumoase.

O amintire dureroasă din 2006

Pe lângă momentele de bucurie, există și o perioadă extrem de grea din viața artistului. În anul 2006, în timp ce se afla în plin succes cu piesa „Tornero”, cu care participa la Eurovision, Mihai Trăistariu a trecut printr-o tragedie familială. Mama sa a suferit un accident vascular cerebral în ziua de Mărțișor, moment în care artistul se afla în Malta pentru promovarea internațională a piesei sale.

Mihai a povestit că a fost foarte speriat; familia era acasă, iar frații au dus-o pe mama lor la spital. Acesta a descris acea perioadă ca fiind o „poveste tragică de Mărțișor”, precizând că, pentru el, acest moment al anului nu este unul grozav. Mama sa a mai trăit două luni după atacul cerebral, stinzându-se din viață în luna mai, la exact o zi după concursul Eurovision care a avut loc în Grecia.

Context

Mihai Trăistariu este un artist român cunoscut pentru participarea la Eurovision și pentru hitul „Tornero”.