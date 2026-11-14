Fiica lui Ilie Bolojan s-a însurat! Primele imagini de la nunta grandioasă din Oradea

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Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, și Daniel Bota și-au celebrat iubirea pe 14 noiembrie. Cei doi au avut cununia civilă la Primăria Oradea, unde au fost însoțiți de familie, prieteni și mai mulți membri ai Partidului Național Liberal.

Pentru acest moment, Lucia Maria a ales o ținută elegantă: o rochie albă cu dantelă în partea superioară, sandale cu barete și cercei cu perle. Coafura a fost una elegantă, cu părul creț, iar buchetul a fost format din cale albe. Daniel Bota a optat pentru un look clasic, purtând un costum negru, cămașă albă și papion, cu o cală la buzunarul sacoului, în ton cu florile miresei.

Sume importante de bani au fost investite atât în ținute, cât și în organizarea întregului eveniment, mirii și socrii dorind ca fiecare detaliu să fie perfect. Petrecerea a fost organizată în Oradea, la Palazzo Grand Hall, unde invitații au petrecut până în zori.

Cei doi au fost colegi de liceu, iar relația lor a durat mai mulți ani înainte de decizia de a se întemeia o familie. După etapa civilă, a urmat ceremonia religioasă la Biserica cu Lună, cu două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Ilie Bolojan, fost premier, a fost prezent alături de soția sa, Ioana Fâșie. Evenimentul a adunat numeroși invitați care au venit să le fie alături celor doi.