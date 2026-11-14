Narcis Bujor a ignorat contractul cu Antena 1 și s-a afișat cu iubita la reuniunea cu colegii de la Insula Iubirii

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Se pare că contractele semnate cu Antena 1 sunt doar niște sugestii pentru participanții de la Insula Iubirii. Deși regulile sunt clare și interzic dezvăluirea detaliilor din viața personală înainte de finalul emisiunii, Narcis Bujor a decis că nu mai vrea să se ascundă. Ispita s-a afișat nestingherit alături de iubita sa, Alina, iar imaginile au ajuns rapid în mediul online, oferind fanilor încă un spoiler.

Să fim sinceri, Narcis nu e singurul care a ales calea „libertății”. Sezonul 10 a fost unul în care concurenții și ispitele s-au dat de gol în ritm accelerat. Fanii au aflat mult mai devreme decât ar fi trebuit cine a rămas împreună, după ce Prințul Marco și Bianca, Andrușca și Mocăniță, precum și Claudia și Eduard au ales să ignore clauzele de confidențialitate. Acum, și Narcis Bujor s-a alăturat listei celor care merg mândri alături de partenerii lor, indiferent de contracte.

Reuniunea din București și spoilerul pentru fani

Totul a devenit oficial în urma unei întâlniri organizate la un local din București. Evenimentul a avut loc după ce pe 13 noiembrie a fost difuzată ultima ediție a emisiunii, una intensă care a lăsat mulți cu întrebări. Pentru a analiza ce s-a întâmplat pe ecran, un grup de participanți și ispite, alături de concurenți din sezoanele trecute, s-au adunat să urmărească și să comenteze episodul.

La această reuniune s-au găsit Eduard și Claudia, Frankie, Andreea, Claudiu (care a fost concurent în sezonul 8) și Mattia (ispită în sezonul 9). Narcis Bujor a fost și el prezent, însă detaliul care a „stricat” orice mister a fost prezența Alinei lângă el. Cei prezenți s-au filmat, iar imaginile distribuite pe internet au fost suficiente pentru ca publicul să înțeleagă situația actuală. Deși în imaginile televizate Bianca Iotu încă se gândește la o relație serioasă cu Narcis, cei care mai aveau un dubiu descoperă clar că Narcis și Bianca nu rămân împreună.

Cine este Alina, iubita lui Narcis Bujor

Deși abia acum au început să se afișeze mai des, iar Alina a făcut relația oficială acum o lună, cei doi nu sunt un cuplu nou. Există ideea că relația lor ar fi început după întoarcerea lui Narcis din Thailanda, însă adevărul este că aceștia sunt împreună încă de anul trecut și s-au mai afișat împreună în alte ocazii înainte de acest moment.

Alina este o șatenă cu un fizic remarcabil, care a reușit să îl cucerească pe ispita show-ului. Dincolo de aspectul fizic, tânăra are o carieră stabilă în industria de divertisment pentru adulți, mai exact în zona de videochat. Ea nu se ocupă doar de partea de imagine în fața camerelor, ci are și un rol administrativ, ocupând poziția de manager și brand ambassador în domeniul respectiv.

În concluzie, Narcis Bujor a ales să ignore complet presiunile contractuale și să își trăiască relația la lumina zilei. Între timp, Bianca Iotu a primit „papucii”, ajungând să ceară sfatul Claudiei Ion, care l-a făcut praf pe tatuator.

Credeți că producția mai poate salva suspansul când toți concurenții se dau de gol pe Instagram înainte de final?