De la Insula Iubirii la șantier: Frankie a dezvăluit cum a ajuns să fie zugrav și ce o doare cel mai mult la hate

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Frankie a decis să scoată în claritate totul despre viața ei de după camere, oferind detalii despre o carieră pe care puțini s-ar aștepta să o aibă o ispită. Aceasta a ales să vorbească despre meseria sa, explicând drumul parcurs până a ajuns să se ocupe de finisarea pereților și a tavanelor, dar și despre impactul emoțional al comentariilor negative primite în perioada emisiunii.

O profesie în lumea bărbaților

Deși o știm ca fiind vocală la testimoniale, unde își spune părerea sinceră despre concurenții din vilă, Frankie are o latură profesională care nu are nimic de-a face cu televiziunea. Ea este artist vizual și se specializează în finisarea suprafețelor, o meserie pe care a ales-o în mod conștient pentru că a vrut să aibă o profesie neobișnuită.

Motivația ei a fost să demonstreze că poate avea succes într-un domeniu dominat de bărbați. Pentru a ajunge aici, Frankie a luat decizia de a studia peste Ocean, petrecând doi ani la New York, unde a învățat cât mai multe secrete despre arta vizuală. A urmat un curs și a învățat să facă ea ceea ce voia să facă ceilalți.

Expertiza ei nu se oprește doar la zugrăvit. Ea a mărturisit că are o latură artistică puternică, menționând că înainte se ocupa cu tatuările. De asemenea, s-a specializat în crearea de mobilier decorativ și în realizarea efectelor de rocă pe pereți. Frankie consideră că totul depinde foarte mult de imaginație și recunoaște că joburile masculine o definesc, spunând că îi place să intre în arii dominate de bărbați și să reușească și ea. Ea a spus că părinții ei și-au dorit băiat și că, probabil, a rămas așa.

Bătălia cu hate-ul din online

Succesul mediatic și aparițiile în cadrul emisiunii au venit însă și cu o parte neplăcută: un val de comentarii răutăcioase. Deși în public poate părea puternică, Frankie a recunoscut că este o persoană sensibilă și că anumite reacții au ajuns să o afecteze mult mai mult decât a vrut ea să lase să se vadă.

Interesant este că jignirile referitoare la aspectul ei fizic nu au fost cele care i-au lăsat cele mai adânci urme. Ispita a declarat că nu a fost deranjată de faptul că unii oameni au numit-o urâtă sau bătrână. Totuși, limita a fost depășită atunci când atacurile s-au mutat atenția asupra copiilor ei. Comentariile urâte la adresa fetițelor sale au fost cele mai greu de suportat, Frankie considerând că, indiferent dacă cineva nu o place pe ea, există o linie roșie care nu trebuie trecută niciodată când vine vorba de copii.

Experiența a fost atât de solicitantă încât fosta ispită a admis că nu știe dacă ar mai avea puterea necesară pentru a trece din nou printr-o asemenea situație. Deși acceptă faptul că nu poate plăcea tuturor, impactul emoțional al hate-ului online a rămas unul semnificativ, lăsând în urmă o lecție despre limitele respectului în mediul virtual.