Planul B al lui Pepe dacă nu devenea celebru: ce carieră și-ar fi ales artistul

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Pepe a dezvăluit care ar fi fost calea sa profesională dacă nu ar fi ales domeniul muzicii. Artistul a mărturisit că sportul ar fi putut deveni principala sa ocupație și că și-ar fi dorit să ajungă un sportiv de performanță. Acesta a explicat faptul că ar fi evoluat în acest domeniu cu aceeași pasiune cu care face și muzica în prezent, fiind convins că ar fi urmărit să obțină rezultate cât mai bune, indiferent de ramura sportivă, pentru a deveni un exemplu pentru cei din jur.

„Probabil că aș fi făcut sport și aș fi fost, la ora aceasta, un sportiv de performanță. Cu siguranță aș fi evoluat în sport, pentru că aș fi făcut-o cu pasiune, cu aceeași pasiune cu care fac și muzică. Dar am ales muzica! Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața… Chiar nu știu!”, a declarat Pepe.

Filosofia succesului și teama de mediocritate

Pentru artist, independenta de domeniu nu a fost niciodată o scuză pentru rezultate medii. El a subliniat faptul că, orice ar fi ales să facă, ar fi încercat să fie bun și să evite mediocritatea, considerând că este bine ca un om să își dorească să fie cel mai bun din domeniul său. Totuși, Pepe a adus o notă de realism, menționând că cel mai bun este întotdeauna contestat și că nu este posibil ca cineva să rămână pe primul loc toată viața.

În opinia sa, coborârea de pe prima poziție este un proces natural, însă pentru mulți oameni acest lucru este greu de acceptat. Artistul a observat că există persoane care interpretează eșcul atunci când nu mai sunt pe primul loc într-un top sau când un videoclip, o piesă sau un șlagăr nu mai atinge același număr de vizualizări ca înainte. Pepe consideră că aceste lucruri sunt trecătoare și că nu trebuie lăsate să ne afecteze sau să ne dezamăgească.

Secretul longevității în muzică

În ceea ce privește cariera sa artistică, Pepe a punctat faptul că cel mai important aspect este ceea ce reușește să lase în urmă prin munca sa. El a clarificat faptul că nu lansează melodii doar pentru a rămâne în atenția publicului, ci alege proiecte în care se regăsește și pe care le realizează cu multă plăcere. Această abordare i-a permis să își mențină relevanța chiar și după aproape 30 de ani de activitate în lumea mondenă.

O dovadă a acestui lucru este faptul că artistul continuă să cânte la concerte piese de la începuturile sale, unele dintre ele fiind lansate acum 25-27 de ani. Deși generațiile de ascultători s-au schimbat, aceste melodii se bucură în continuare de aprecierea publicului. Pepe a declarat că le cântă cu cel mai mare drag și cu și mai multă plăcere, considerând că repertoriul său nu s-a învechit, chiar dacă publicul s-a schimbat.

Echilibrul dintre reflectoare și viața de familie

Pe lângă aspectele profesionale, Pepe este apreciat de public și pentru modul în care gestionează echilibrul dintre carieră și viața personală. Artistul are o familie alături de Yasmine Pascu și este tatăl a patru copii, care provin din două mariaje. Chiar dacă este implicat în numeroase proiecte și apare frecvent în lumina reflectoarelor, acesta reușește să găsească timp pentru cei dragi.

Pepe este cunoscut în România ca interpret, compozitor și prezentator TV, însă a fost implicat și în mai multe producții de televiziune în calitate de actor. Această versatilitate a definit cariera sa pe parcursul celor trei decenii de activitate în industria divertismentului.

Sinceremie totală sau doar nostalgie pentru terenul de sport? Voi credeți că ar fi avut același succes în sport ca în muzică?